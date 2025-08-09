https://ria.ru/20250809/slovar-2034286624.html

Слово "суджане" появилось в российском орфографическом словаре

Слово "суджане" появилось в российском орфографическом словаре - РИА Новости, 09.08.2025

Слово "суджане" появилось в российском орфографическом словаре

Институт русского языка имени Виноградова РАН включил слово "суджане" в орфографический словарь, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие электронные... РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Институт русского языка имени Виноградова РАН включил слово "суджане" в орфографический словарь, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие электронные ресурсы Института. Помимо "суджане" Институт включил слова "суджанцы" и "суджанка", а также сложное прилагательное, образованное от названия города Часов Яр, "часовоярский" и "часовярский" [въя].

