Слово "суджане" появилось в российском орфографическом словаре
Специальная военная операция на Украине
 
07:47 09.08.2025
Слово "суджане" появилось в российском орфографическом словаре
Слово "суджане" появилось в российском орфографическом словаре
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Институт русского языка имени Виноградова РАН включил слово "суджане" в орфографический словарь, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие электронные ресурсы Института. Помимо "суджане" Институт включил слова "суджанцы" и "суджанка", а также сложное прилагательное, образованное от названия города Часов Яр, "часовоярский" и "часовярский" [въя].
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Институт русского языка имени Виноградова РАН включил слово "суджане" в орфографический словарь, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие электронные ресурсы Института.
Помимо "суджане" Институт включил слова "суджанцы" и "суджанка", а также сложное прилагательное, образованное от названия города Часов Яр, "часовоярский" и "часовярский" [въя].
В Госдуму внесут проект о бесплатной реабилитации жителей Суджи
