Слово "суджане" появилось в российском орфографическом словаре

Институт русского языка имени Виноградова РАН включил слово "суджане" в орфографический словарь, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие электронные... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T07:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
часов яр
российская академия наук
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Институт русского языка имени Виноградова РАН включил слово "суджане" в орфографический словарь, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие электронные ресурсы Института. Помимо "суджане" Институт включил слова "суджанцы" и "суджанка", а также сложное прилагательное, образованное от названия города Часов Яр, "часовоярский" и "часовярский" [въя].
часов яр
общество, часов яр, российская академия наук
