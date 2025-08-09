https://ria.ru/20250809/slovakiya-2034376245.html

Фицо пожелал Путину и Трампу найти решение украинского вопроса

Фицо пожелал Путину и Трампу найти решение украинского вопроса - РИА Новости, 09.08.2025

Фицо пожелал Путину и Трампу найти решение украинского вопроса

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожелал главе российского государства Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу в ходе встречи найти "осмысленное"... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T23:01:00+03:00

2025-08-09T23:01:00+03:00

2025-08-09T23:01:00+03:00

встреча путина и трампа — 2025

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

словакия

роберт фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cf97c507a276f87cb2d9336e306b1e8.jpg

БРАТИСЛАВА, 9 авг - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожелал главе российского государства Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу в ходе встречи найти "осмысленное" решение украинского вопроса. "С самого начала этого конфликта (на Украине - ред.) мы отвергали пропаганду, ложь и сосредоточились на объективной информации и, прежде всего, на мире. Желаем российскому и американскому президентам, чтобы нашли осмысленное решение", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* в субботу. По его мнению, главное сейчас - остановка боевых действий и то, чтобы другие западные игроки не мешали возможному соглашению о мире на Украине. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034341588.html

https://ria.ru/20250809/putin-2034337926.html

россия

сша

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

встреча путина и трампа — 2025, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, словакия, роберт фицо