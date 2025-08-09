https://ria.ru/20250809/slovakiya-2034376245.html
Фицо пожелал Путину и Трампу найти решение украинского вопроса
Фицо пожелал Путину и Трампу найти решение украинского вопроса - РИА Новости, 09.08.2025
Фицо пожелал Путину и Трампу найти решение украинского вопроса
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожелал главе российского государства Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу в ходе встречи найти "осмысленное"... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T23:01:00+03:00
2025-08-09T23:01:00+03:00
2025-08-09T23:01:00+03:00
встреча путина и трампа — 2025
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
словакия
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cf97c507a276f87cb2d9336e306b1e8.jpg
БРАТИСЛАВА, 9 авг - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожелал главе российского государства Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу в ходе встречи найти "осмысленное" решение украинского вопроса. "С самого начала этого конфликта (на Украине - ред.) мы отвергали пропаганду, ложь и сосредоточились на объективной информации и, прежде всего, на мире. Желаем российскому и американскому президентам, чтобы нашли осмысленное решение", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* в субботу. По его мнению, главное сейчас - остановка боевых действий и то, чтобы другие западные игроки не мешали возможному соглашению о мире на Украине. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034341588.html
https://ria.ru/20250809/putin-2034337926.html
россия
сша
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_3a5fa0ef42e654163553a2a2ba2a76f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
встреча путина и трампа — 2025, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, словакия, роберт фицо
Встреча Путина и Трампа — 2025, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Словакия, Роберт Фицо
Фицо пожелал Путину и Трампу найти решение украинского вопроса
Премьер Словакии Фицо пожелал Путину и Трампу найти решение украинского вопроса