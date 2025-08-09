https://ria.ru/20250809/rossiya-2034363234.html
Россияне вновь смогут увидеть полярное сияние
Россияне вновь смогут увидеть полярное сияние - РИА Новости, 09.08.2025
Россияне вновь смогут увидеть полярное сияние
Возможность наблюдать полярные сияния вторую ночь подряд появится сегодня у россиян, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T20:08:00+03:00
2025-08-09T20:08:00+03:00
2025-08-09T20:08:00+03:00
земля
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576395104_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_0bb7209bfb6bf54aed064dbcd127c7d8.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Возможность наблюдать полярные сияния вторую ночь подряд появится сегодня у россиян, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Продолжают наблюдаться заметные возмущения магнитного поля Земли, вызванные недавним всплеском солнечной активности. В интервале времени между 15 и 18 часами по московскому времени, индексы геомагнитного поля снова вернулись к утренним пикам, соответствующим слабым и средним магнитным бурям", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. "В настоящее время над территорией страны второй вечер подряд формируется заметный полярный овал. Благоприятные условия для наблюдения уже присутствуют в восточных регионах страны, где зашло Солнце", - добавили учёные. Отмечается, что если геомагнитная обстановка сохранится на текущем возмущённом уровне ещё 3-4 часа, возможности для наблюдения появятся также в европейской части страны. Сейчас на Земле происходит магнитная буря, начавшаяся ещё в ночь на 9 августа.
https://ria.ru/20250809/merkuriy-1599002923.html
земля
земля, российская академия наук
Земля, Российская академия наук
Россияне вновь смогут увидеть полярное сияние
В России вторую ночь подряд можно будет увидеть полярное сияние
