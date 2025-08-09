Рейтинг@Mail.ru
Россияне вновь смогут увидеть полярное сияние - РИА Новости, 09.08.2025
20:08 09.08.2025
Россияне вновь смогут увидеть полярное сияние
Россияне вновь смогут увидеть полярное сияние
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Возможность наблюдать полярные сияния вторую ночь подряд появится сегодня у россиян, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Продолжают наблюдаться заметные возмущения магнитного поля Земли, вызванные недавним всплеском солнечной активности. В интервале времени между 15 и 18 часами по московскому времени, индексы геомагнитного поля снова вернулись к утренним пикам, соответствующим слабым и средним магнитным бурям", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. "В настоящее время над территорией страны второй вечер подряд формируется заметный полярный овал. Благоприятные условия для наблюдения уже присутствуют в восточных регионах страны, где зашло Солнце", - добавили учёные. Отмечается, что если геомагнитная обстановка сохранится на текущем возмущённом уровне ещё 3-4 часа, возможности для наблюдения появятся также в европейской части страны. Сейчас на Земле происходит магнитная буря, начавшаяся ещё в ночь на 9 августа.
земля, российская академия наук
Земля, Российская академия наук
Россияне вновь смогут увидеть полярное сияние

В России вторую ночь подряд можно будет увидеть полярное сияние

© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерПолярное сияние
Полярное сияние - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Полярное сияние. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Возможность наблюдать полярные сияния вторую ночь подряд появится сегодня у россиян, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Продолжают наблюдаться заметные возмущения магнитного поля Земли, вызванные недавним всплеском солнечной активности. В интервале времени между 15 и 18 часами по московскому времени, индексы геомагнитного поля снова вернулись к утренним пикам, соответствующим слабым и средним магнитным бурям", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
"В настоящее время над территорией страны второй вечер подряд формируется заметный полярный овал. Благоприятные условия для наблюдения уже присутствуют в восточных регионах страны, где зашло Солнце", - добавили учёные.
Отмечается, что если геомагнитная обстановка сохранится на текущем возмущённом уровне ещё 3-4 часа, возможности для наблюдения появятся также в европейской части страны.
Сейчас на Земле происходит магнитная буря, начавшаяся ещё в ночь на 9 августа.
