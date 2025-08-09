https://ria.ru/20250809/reshenie-2034324241.html
СМИ раскрыли, какое решение Зеленского разгневает Трампа
СМИ раскрыли, какое решение Зеленского разгневает Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
СМИ раскрыли, какое решение Зеленского разгневает Трампа
Отказ Владимира Зеленского от территориальных уступок в пользу России может разозлить президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T13:31:00+03:00
2025-08-09T13:31:00+03:00
2025-08-09T13:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
дональд трамп
украина
россия
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от территориальных уступок в пользу России может разозлить президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times."Резким отказом Зеленский рискует разозлить Трампа, который сделал достижение мирного соглашения между Украиной и Россией одной из своих главных внешнеполитических целей, даже если это означает принятие невыгодных для Киева условий", — говорится в публикации.В субботу глава киевского режима заявил, что Украина не намерена идти на уступки в вопросе территорий.Глава Белого дома в ночь на субботу объявил, что встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
украина
россия
СМИ раскрыли, какое решение Зеленского разгневает Трампа
