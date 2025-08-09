На Западе сделали внезапное заявление о Путине из-за встречи с Трампом
Христофору: Путин не оставил Трампу выбора в вопросе мира на Украине
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Владимир Путин не оставил президенту США Дональду Трампу иного выбора кроме заключения сделки по Украине, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х.
Журналист вспомнил первый телефонный разговор двух лидеров 12 февраля 2025 года. Тогда, по словам Христофору, появилась надежда, что Трамп готов урегулировать украинский конфликт, принимая во внимание реалии на поле боя, однако он "решил пойти по пути Келлога, ЕС и неоконcерваторов" и выбрал стратегию конфронтации с Москвой, которая полностью провалилась и привела к усилению России и сплочению стран БРИКС. Все это время Владимир Путин четко придерживался своей тактики и в итоге лишил американского коллегу возможности выбора, отметил он.
"В течение шести месяцев Путин сохранял спокойствие и уравновешенность, пока Трамп выплескивал свой гнев и разочарование на российского лидера. Россия была последовательна, всегда давая США понять, что первопричины конфликта остаются на повестке дня. Российские военные продолжали войну на истощение, уничтожая оружие НАТО и создавая тот сценарий, который мы наблюдаем сегодня на Донбассе, в Херсоне и Харькове, где один решающий бросок быстро разрушит десятки ключевых узлов украинской обороны, словно карточный домик. Путин играл в долгую, понимая, что как только все пути к разгрому России захлопнутся, у Трампа не останется иного выбора, кроме как вернуться к 12 февраля 2025 года и отправить Уиткоффа в Москву для заключения сделки", — написал Христофору.
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, они сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор места для переговоров.