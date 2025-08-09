Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о возможных итогах встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
15:16 09.08.2025
Эксперт рассказал о возможных итогах встречи Путина и Трампа
Эксперт рассказал о возможных итогах встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
Эксперт рассказал о возможных итогах встречи Путина и Трампа
Восстановление авиасообщения между Россией и США могут стать хорошими итогами встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, высказал РИА... РИА Новости, 09.08.2025
в мире
аляска
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
алексей мартынов (политолог)
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Восстановление авиасообщения между Россией и США могут стать хорошими итогами встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Хорошим сигналом успешных договоренностей между Россией и США на Аляске станут восстановление дипломатических отношений и работы консульств, а также возвращение дипломатической собственности и восстановление прямого авиасообщения. Тем более, что расстояние к между территориями России и США всего четыре километра", - сказал Мартынов. Он добавил, что после контактов на Аляске глава Белого дома доведет решения лидеров до своих европейских партнеров. "А через неделю после саммита на Аляске президент Путин планирует отправиться в Индию, а оттуда в Китай на 80-летие победы над Квантунской армией и окончания Второй мировой войны", - заключил эксперт. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
аляска
россия
сша
Эксперт рассказал о возможных итогах встречи Путина и Трампа

Мартынов назвал восстановление авиасообщения хорошим итогом переговоров РФ и США

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Восстановление авиасообщения между Россией и США могут стать хорошими итогами встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Эксперт предположил, что может сделать Трамп после встречи с Путиным
Вчера, 12:44
Вчера, 12:44
"Хорошим сигналом успешных договоренностей между Россией и США на Аляске станут восстановление дипломатических отношений и работы консульств, а также возвращение дипломатической собственности и восстановление прямого авиасообщения. Тем более, что расстояние к между территориями России и США всего четыре километра", - сказал Мартынов.
Он добавил, что после контактов на Аляске глава Белого дома доведет решения лидеров до своих европейских партнеров.
"А через неделю после саммита на Аляске президент Путин планирует отправиться в Индию, а оттуда в Китай на 80-летие победы над Квантунской армией и окончания Второй мировой войны", - заключил эксперт.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
Дмитриев: некоторые страны могут попытаться сорвать встречу Путина и Трампа
Вчера, 11:57
Вчера, 11:57
 
