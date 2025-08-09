https://ria.ru/20250809/putin-2034334332.html

Эксперт рассказал о возможных итогах встречи Путина и Трампа

Эксперт рассказал о возможных итогах встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025

Эксперт рассказал о возможных итогах встречи Путина и Трампа

09.08.2025

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Восстановление авиасообщения между Россией и США могут стать хорошими итогами встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Хорошим сигналом успешных договоренностей между Россией и США на Аляске станут восстановление дипломатических отношений и работы консульств, а также возвращение дипломатической собственности и восстановление прямого авиасообщения. Тем более, что расстояние к между территориями России и США всего четыре километра", - сказал Мартынов. Он добавил, что после контактов на Аляске глава Белого дома доведет решения лидеров до своих европейских партнеров. "А через неделю после саммита на Аляске президент Путин планирует отправиться в Индию, а оттуда в Китай на 80-летие победы над Квантунской армией и окончания Второй мировой войны", - заключил эксперт. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.

