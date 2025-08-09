https://ria.ru/20250809/putin-2034260907.html

Путин представил США план по урегулированию на Украине, пишут СМИ

Путин представил США план по урегулированию на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 09.08.2025

Путин представил США план по урегулированию на Украине, пишут СМИ

Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждает, что президент РФ Владимир Путин представил США план по урегулированию украинского вопроса,... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T00:22:00+03:00

2025-08-09T00:22:00+03:00

2025-08-09T00:22:00+03:00

в мире

россия

сша

москва

владимир путин

стив уиткофф

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033803356_0:8:2795:1580_1920x0_80_0_0_4380d46277fe0ffb9cc167ac02f08d98.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждает, что президент РФ Владимир Путин представил США план по урегулированию украинского вопроса, который был передан через спецпосланника Стивена Уиткоффа. Путин в среду принял в Кремле Уиткоффа. Помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни, началась ее проработка. "По словам европейских и украинских чиновников, на этой неделе президент России Владимир Путин представил администрации Трампа масштабное предложение о прекращении огня на Украине", - пишет издание. По мнению СМИ, план включает в себя территориальные уступки со стороны Киева. По словам источников издания, Уитфкофф сообщил европейским чиновникам, что российское предложение включает два этапа.

https://ria.ru/20250808/tramp-2034256642.html

https://ria.ru/20250808/tramp-2034256738.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, москва, владимир путин, стив уиткофф, дональд трамп