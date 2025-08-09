Рейтинг@Mail.ru
"Это провал": в Киеве заметили важную деталь в беседе Путина с Трампом
01:01 09.08.2025 (обновлено: 02:48 09.08.2025)
"Это провал": в Киеве заметили важную деталь в беседе Путина с Трампом
"Это провал": в Киеве заметили важную деталь в беседе Путина с Трампом - РИА Новости, 09.08.2025
"Это провал": в Киеве заметили важную деталь в беседе Путина с Трампом
Хорошие отношения между президентами России и США не оставляют никаких шансов Владимиру Зеленскому, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Хорошие отношения между президентами России и США не оставляют никаких шансов Владимиру Зеленскому, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."Это полный провал Зеленского, просто мегапровал &lt;…&gt; Зеленский списанный, абсолютно сбитый летчик. Все. Готовится встреча Путина и Трампа, и также есть четкое заявление, что Зеленский не нужен в переговорном процессе", — сказал он.Аналитик также отметил, что отношения американского и российского лидеров вышли на новый уровень, который ни в какое сравнение не идет с общением Вашингтона и Киева."Более того, появилась важная информация, что Трамп подолгу общается с Путиным. То есть у них сложились хорошие и длительные отношения &lt;…&gt; А с Зеленским Трамп в последний раз встречался в Гааге, там он на него посмотрел, послушал. И после этой встречи Зеленский для Трампа не существует как переговорщик", — заключил Соскин.Встреча двух лидеровВ среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.На следующий день помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит Путина и Трампа в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
"Это провал": в Киеве заметили важную деталь в беседе Путина с Трампом

Соскин заявил о новом уровне отношений между Путиным и Трампом

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Хорошие отношения между президентами России и США не оставляют никаких шансов Владимиру Зеленскому, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
"Это полный провал Зеленского, просто мегапровал <…> Зеленский списанный, абсолютно сбитый летчик. Все. Готовится встреча Путина и Трампа, и также есть четкое заявление, что Зеленский не нужен в переговорном процессе", — сказал он.
Аналитик также отметил, что отношения американского и российского лидеров вышли на новый уровень, который ни в какое сравнение не идет с общением Вашингтона и Киева.
"Более того, появилась важная информация, что Трамп подолгу общается с Путиным. То есть у них сложились хорошие и длительные отношения <…> А с Зеленским Трамп в последний раз встречался в Гааге, там он на него посмотрел, послушал. И после этой встречи Зеленский для Трампа не существует как переговорщик", — заключил Соскин.
Встреча двух лидеров

В среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
На следующий день помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит Путина и Трампа в ближайшие дни.
Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.
Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
