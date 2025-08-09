Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:20 09.08.2025
Украина дорого заплатит за то, что дала себя использовать для попытки ослабить РФ, которая в итоге провалилась, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 09.08.2025
специальная военная операция на украине
украина
россия
словакия
роберт фицо
борис джонсон
нато
БРАТИСЛАВА, 9 авг - РИА Новости. Украина дорого заплатит за то, что дала себя использовать для попытки ослабить РФ, которая в итоге провалилась, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Уже все знают, что членство Украины в НАТО невозможно. Уже все знают, что Украина была использована Западом для попытки ослабить Россию, чего не получилось, и за что, судя по всему, Украина должна будет дорого заплатить", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в субботу. По его мнению, за сложившуюся ситуацию в определенной степени несут ответственность украинские политические лидеры, поскольку поддерживали неуспешную западную стратегию навредить России через поддержку Украины в военном конфликте. В конце июля Фицо заявлял, что Запад рассчитывал использовать Украину для ослабления России, но у него это не получилось и не получится. В январе Фицо говорил, что подписание мирного соглашения по Украине было сорвано под давлением западных политиков вскоре после начала конфликта в 2022 году. По мнению премьера Словакии, конфликт обернулся тем, что Украина оказалась в "ужасном состоянии" и вынуждена полагаться на помощь "со всего мира". Фицо ранее также говорил, что бывший британский премьер Борис Джонсон вскоре после начала конфликта на Украине воздействовал на украинское руководство, чтобы оно не подписывало соглашение с Россией. Это соглашение, по словам Фицо, гарантировало Украине европейскую перспективу и военный нейтралитет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
украина
россия
словакия
Новости
украина, россия, словакия, роберт фицо, борис джонсон, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Словакия, Роберт Фицо, Борис Джонсон, НАТО
Премьер Словакии Фицо заявил, что Украина заплатит за попытку ослабить Россию

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 9 авг - РИА Новости. Украина дорого заплатит за то, что дала себя использовать для попытки ослабить РФ, которая в итоге провалилась, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Уже все знают, что членство Украины в НАТО невозможно. Уже все знают, что Украина была использована Западом для попытки ослабить Россию, чего не получилось, и за что, судя по всему, Украина должна будет дорого заплатить", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в субботу.
Роберт Фицо
Фицо пожелал Путину и Трампу найти решение украинского вопроса
Вчера, 23:01
По его мнению, за сложившуюся ситуацию в определенной степени несут ответственность украинские политические лидеры, поскольку поддерживали неуспешную западную стратегию навредить России через поддержку Украины в военном конфликте.
В конце июля Фицо заявлял, что Запад рассчитывал использовать Украину для ослабления России, но у него это не получилось и не получится.
В январе Фицо говорил, что подписание мирного соглашения по Украине было сорвано под давлением западных политиков вскоре после начала конфликта в 2022 году. По мнению премьера Словакии, конфликт обернулся тем, что Украина оказалась в "ужасном состоянии" и вынуждена полагаться на помощь "со всего мира".
Фицо ранее также говорил, что бывший британский премьер Борис Джонсон вскоре после начала конфликта на Украине воздействовал на украинское руководство, чтобы оно не подписывало соглашение с Россией. Это соглашение, по словам Фицо, гарантировало Украине европейскую перспективу и военный нейтралитет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Роберт Фицо
Фицо признал военное доминирование России на Украине
12 июля, 14:15
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСловакияРоберт ФицоБорис ДжонсонНАТО
 
 
