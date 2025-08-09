Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд рассказал о погоде в выходные в центральной России - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:29 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/pogoda-2034271901.html
Вильфанд рассказал о погоде в выходные в центральной России
Вильфанд рассказал о погоде в выходные в центральной России - РИА Новости, 09.08.2025
Вильфанд рассказал о погоде в выходные в центральной России
Погода на выходных и в начале следующей недели в центральной России будет близкой к норме, возможны кратковременные дожди, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T02:29:00+03:00
2025-08-09T02:29:00+03:00
общество
россия
москва
ставропольский край
роман вильфанд
гидрометцентр
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149716/09/1497160935_0:273:4321:2704_1920x0_80_0_0_76eca639271182e1c8dad38cd2aece8e.jpg
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Погода на выходных и в начале следующей недели в центральной России будет близкой к норме, возможны кратковременные дожди, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "В центре европейской России устанавливается спокойная, умеренная погода. Умеренная - это значит погода, которая соответствует многолетним значениям, характерным для конца второй – начала третьей пятидневки августа", - сказал Вильфанд. Он напомнил, что летом 2025 года погода была очень неоднородная, периоды жаркой сухой погоды сменялись периодами с очень интенсивными осадками. Сейчас, по его словам, "наконец-то" температура в центре европейской части России будет около нормы. В Москве и сопредельных областях дневные температуры будут от 19 до 24 градусов, а ночные - от 9 до 14 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди, причем наиболее интенсивные пройдут в понедельник. На юге России ожидаются высокие, но соответствующие многолетним значениям температуры, температурный фон будет держаться на уровне около 30 градусов. В то же время, в Краснодарском и Ставропольском краях, а также республиках Северного Кавказа, ожидаются ливни, что может привести к повышению уровня многих рек, рассказал метеоролог. Также сильные осадки прогнозируются в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае, где сейчас стоят очень низкие температуры – около 1-3 градусов ночью. Кроме того, дожди будут в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях. "На востоке Северо-Западного федерального округа – в Республике Коми и на востоке Архангельской области - дождей не ожидается, там, а также в Мурманской области, частично в Карелии и северо-востоке Иркутской области максимальная территория будет занята чрезвычайным классом пожарной опасности", - добавил Вильфанд.
https://ria.ru/20250806/moskva-2033727345.html
https://ria.ru/20250809/zemlya-2034260761.html
россия
москва
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149716/09/1497160935_484:0:4321:2878_1920x0_80_0_0_bd723a7fa039905cee8c662112a7ea6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, ставропольский край, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Общество, Россия, Москва, Ставропольский край, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода
Вильфанд рассказал о погоде в выходные в центральной России

Вильфанд заявил, что погода на выходных в центральной России вернется к норме

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГроза в Москве
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Гроза в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Погода на выходных и в начале следующей недели в центральной России будет близкой к норме, возможны кратковременные дожди, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В центре европейской России устанавливается спокойная, умеренная погода. Умеренная - это значит погода, которая соответствует многолетним значениям, характерным для конца второй – начала третьей пятидневки августа", - сказал Вильфанд.
Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Синоптик рассказала о погоде в Москве в августе
6 августа, 15:14
Он напомнил, что летом 2025 года погода была очень неоднородная, периоды жаркой сухой погоды сменялись периодами с очень интенсивными осадками. Сейчас, по его словам, "наконец-то" температура в центре европейской части России будет около нормы.
В Москве и сопредельных областях дневные температуры будут от 19 до 24 градусов, а ночные - от 9 до 14 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди, причем наиболее интенсивные пройдут в понедельник.
На юге России ожидаются высокие, но соответствующие многолетним значениям температуры, температурный фон будет держаться на уровне около 30 градусов. В то же время, в Краснодарском и Ставропольском краях, а также республиках Северного Кавказа, ожидаются ливни, что может привести к повышению уровня многих рек, рассказал метеоролог.
Также сильные осадки прогнозируются в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае, где сейчас стоят очень низкие температуры – около 1-3 градусов ночью. Кроме того, дожди будут в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях.
"На востоке Северо-Западного федерального округа – в Республике Коми и на востоке Архангельской области - дождей не ожидается, там, а также в Мурманской области, частично в Карелии и северо-востоке Иркутской области максимальная территория будет занята чрезвычайным классом пожарной опасности", - добавил Вильфанд.
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
На Земле началась магнитная буря
00:19
 
ОбществоРоссияМоскваСтавропольский крайРоман ВильфандГидрометцентрПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала