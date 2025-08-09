https://ria.ru/20250809/pogoda-2034271901.html

Вильфанд рассказал о погоде в выходные в центральной России

Вильфанд рассказал о погоде в выходные в центральной России

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Погода на выходных и в начале следующей недели в центральной России будет близкой к норме, возможны кратковременные дожди, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "В центре европейской России устанавливается спокойная, умеренная погода. Умеренная - это значит погода, которая соответствует многолетним значениям, характерным для конца второй – начала третьей пятидневки августа", - сказал Вильфанд. Он напомнил, что летом 2025 года погода была очень неоднородная, периоды жаркой сухой погоды сменялись периодами с очень интенсивными осадками. Сейчас, по его словам, "наконец-то" температура в центре европейской части России будет около нормы. В Москве и сопредельных областях дневные температуры будут от 19 до 24 градусов, а ночные - от 9 до 14 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди, причем наиболее интенсивные пройдут в понедельник. На юге России ожидаются высокие, но соответствующие многолетним значениям температуры, температурный фон будет держаться на уровне около 30 градусов. В то же время, в Краснодарском и Ставропольском краях, а также республиках Северного Кавказа, ожидаются ливни, что может привести к повышению уровня многих рек, рассказал метеоролог. Также сильные осадки прогнозируются в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае, где сейчас стоят очень низкие температуры – около 1-3 градусов ночью. Кроме того, дожди будут в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях. "На востоке Северо-Западного федерального округа – в Республике Коми и на востоке Архангельской области - дождей не ожидается, там, а также в Мурманской области, частично в Карелии и северо-востоке Иркутской области максимальная территория будет занята чрезвычайным классом пожарной опасности", - добавил Вильфанд.

