Директор музея "Победа" рассказал, как говорить с молодежью о войне

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. 9 августа 1945 года Советский Союз начал боевые действия против милитаристской Японии. К 80-летию Победы приурочены десятки памятных мероприятий — от научных конференций до реконструкций боев. О главных событиях, открытии мемориального комплекса на острове Шумшу и о том, как современный музей должен говорить с молодежью о войне, рассказал в интервью РИА Новости директор музейно-мемориального комплекса "Победа" Сахалинской области Юрий Филипенко.— Юрий Анатольевич, какие мероприятия ко Дню Победы над милитаристской Японией пройдут в стране?— В этот юбилейный год мы хотим максимально полно рассказать о событиях Советско-японской войны, поэтому 9 августа на Сахалине проведут реконструкцию штурма японского полицейского поста Хандаса в селе Рощино — это на бывшей советско-японской границе. А 18 августа состоится реконструкция высадки десанта на остров Шумшу.В начале августа в историческом парке "Россия — моя история" мы откроем мультимедийную выставку "Дальневосточный финал от войны к миру", которая расскажет о Маньчжурской наступательной операции, освобождении Сахалина и, конечно, Курильском десанте. На Поклонной горе, впервые в столице, откроется выставка "Последний удар" о Курильской операции. Также готовим передвижной выставочный проект "В августе 1945-го…", который представим в Санкт-Петербурге.— Вы большое внимание уделяете освещению Курильской десантной операции на острове Шумшу. Почему?— Шумшу — особое место. Здесь была поставлена точка в той долгой кровавой войне. 18 августа 1945 года в четыре утра на острове началась десантная операция. Без поддержки тяжелой артиллерии наши бойцы остановили 17 японских танков, повторив, по сути, подвиг панфиловцев.Сегодня это единственное место на Земле, где остались целыми японские танки, остановленные нашими десантниками. Очень хочется, чтобы это все хранилось на Шумшу и дальше, потому что… Кто является свидетелем тех событий? Наверное, только предметы и участники. Люди, к сожалению, уходят, а техника осталась. Поэтому и возникла идея создания на Шумшу музея под открытым небом.Начало формирования музейного комплекса мы приурочили к 18 августа. Работы только начинаются, и по предварительным оценкам, реализация проекта займет около пяти лет. В данный момент на Шумшу находится огромное количество людей: поисковики, которые приехали из разных регионов страны. Очень здорово, что сегодня есть увлеченность этим направлением.— Пока комплекс на Шумшу формируется, что музей "Победа" предложит жителям и гостям Южно-Сахалинска уже сейчас?— Самое главное событие — это международная научная конференция, которую мы проводим вместе с Государственным историческим архивом Сахалинской области и Институтом культуры с 31 августа по 4 сентября. К нам приедут участники из Китая, Вьетнама, стран СНГ и Испании. Это уже четвертая по счету конференция: она проходит каждые пять лет, в юбилейные даты.Кроме того, мы совместно с ГИМ и Политехническим музеем готовим уникальную выставку "Фронту надо — сделаем!", которую откроем в музейно-мемориальном комплексе "Победа" 2 сентября. Экспозиция будет посвящена вкладу советских ученых и инженеров в Победу. Посетители узнают, как создавали вооружение, как изобретали самолеты, танки, "катюши".— Вы много работаете с поколениями, для которых война — это уже только история. Как говорить с молодежью о войне, чтобы это не выглядело как формальность или обязательная программа?— Вы знаете, сейчас на острове Шумшу находится группа подростков от "Движения первых", а работу лагеря организуют молодые ребята из МЧС. Они своими глазами видят сохранившиеся японские танки, находят гильзы, осколки.Когда ты стоишь на берегу, где шли бои, осознаешь, что история — это не абстракция. Тут легко понять, в воду какой температуры прыгали десантники, каково бежать вооружением, с боеприпасами, как трудно было захватывать высоты. Именно здесь приходит настоящее осознание подвига.Ради этого осознания мы стараемся сделать музей не просто архивом. Мы делаем квесты, мастер-классы, экспозиции, где человек может ощутить себя участником тех событий. Тогда это проникновенно. Музей должен вызывать эмоцию.

