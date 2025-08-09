Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге ребенок врезался в стену на питбайке, перепутав педали
11:07 09.08.2025
В Петербурге ребенок врезался в стену на питбайке, перепутав педали
В Петербурге ребенок врезался в стену на питбайке, перепутав педали
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга организовала проверку после того, как шестилетний мальчик врезался в стену на питбайке и получил тяжелые травмы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в четверг вечером в полицию Центрального района поступила телефонограмма из медучреждения, куда в сопровождении родителей доставили шестилетнего мальчика с различными травмами в тяжелом состоянии. "Со слов отца ребёнка, его сын у дома 31 по улице Таврическая катался на питбайке, перепутал педали и въехал в стену. По факту инцидента проводится проверка", – говорится в сообщении.
В Петербурге ребенок врезался в стену на питбайке, перепутав педали

В Петербурге шестилетний ребенок врезался в стену на питбайке и получил травмы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга организовала проверку после того, как шестилетний мальчик врезался в стену на питбайке и получил тяжелые травмы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в четверг вечером в полицию Центрального района поступила телефонограмма из медучреждения, куда в сопровождении родителей доставили шестилетнего мальчика с различными травмами в тяжелом состоянии.
"Со слов отца ребёнка, его сын у дома 31 по улице Таврическая катался на питбайке, перепутал педали и въехал в стену. По факту инцидента проводится проверка", – говорится в сообщении.
