Слуцкий оценил выбор Аляска для встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Важно, что переговоры России и США пройдут на американской территории, а не в третьей стране, это знак готовности к конструктивному диалогу в интересах стабильности и безопасности в мире, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В субботу американский лидер Дональд Трамп объявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. С российской стороны его слова подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет встреча. "Встреча обещает быть исторической. Важно, что переговоры пройдут на территории Соединенных Штатов, а не третьей страны. На Аляске, когда-то части "Русской Америки", теперь приграничного региона, где российскую и американскую сторону разделяют несколько миль вод Берингова пролива. В этом знак готовности к конструктивному диалогу в интересах стабильности и безопасности в мире", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Место проведения предстоящего саммита лидеров двух стран парламентарий назвал символичным. "Основные ожидания от саммита связаны с урегулированием украинского конфликта. Москва и Вашингтон обсуждают реальный вектор движения к миру на Украине, преодолевая сопротивление зацикленных на войне европейских русофобов и неонацистского режима в Киеве. Но этот мир должен быть, безусловно, долгосрочным и устойчивым", - добавил Слуцкий. Глава думского комитета подчеркнул, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы РФ и США, появляются перспективы совместных взаимовыгодных проектов. "Повестка встречи в верхах активно формируется и, уверен, значительная ее часть будет посвящена восстановлению полноформатного диалога РФ - США", - считает Слуцкий. Он отметил, что в случае успеха переговоров 15 августа следующий саммит лидеров двух мировых держав имеет все шансы пройти в России. Как отмечал ранее Ушаков, Кремль ожидает, что следующая после Аляски встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории. Он упоминал, что соответствующее приглашение президенту США уже передано.

