00:14 09.08.2025
Пашинян рассказал о прорывном прогрессе в отношениях Еревана и Баку
ЕРЕВАН, 8 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что прорывной прогресс в отношениях Еревана и Баку был бы невозможен без личного участия президента США Дональда Трампа. Лидеры США, Армении и Азербайджана подписали в Вашингтоне совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. "Сегодня мы достигли важной вехи в армяно-азербайджанских отношениях. Мы закладываем основу для того, чтобы написать историю, которая будет лучше прежней. Этот прорывной прогресс был бы просто невозможен без личного участия президента Трампа и его решительной приверженности миру в нашем регионе", - заявил Пашинян в ходе церемонии. По его словам, парафирование мирного соглашения проложит путь к прекращению длившегося десятилетия конфликта между странами и откроет новую эру, основанную на полном уважении суверенитета и территориальной целостности друг друга. "Сегодняшние декларации, которые президент Трамп лично подпишет в качестве свидетеля, вселяют уверенность в том, что мы открываем главу мира, процветания, безопасности и экономического сотрудничества на Южном Кавказе. В этом контексте позвольте подчеркнуть соглашение об открытии транспортных коммуникаций в регионе, основанное на принципах суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции стран. Я особенно рад, что совместно с США Армения будет работать над реализацией программы, разработанной Трампом для мира и процветания", - заявил Пашинян. Он отметил, что этот проект откроет экономические возможности, которые принесут долгосрочную выгоду. "Это будет способствовать инвестициям в инфраструктуру, укреплению региональной взаимосвязи, а также укреплению лидерства США как поборника разрешения конфликтов. Я хочу поблагодарить президента Трампа и его команду за посредничество в достижении этого переломного решения между Арменией и Азербайджаном", - подчеркнул Пашинян.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Трамп заявил, что Армения и Азербайджан могут рассчитывать на него
Вчера, 23:35
Лидеры США, Армении и Азербайджана подписали совместную декларацию
Вчера, 23:18
 
