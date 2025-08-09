https://ria.ru/20250809/pashinyan-2034260352.html

Пашинян рассказал о прорывном прогрессе в отношениях Еревана и Баку

Пашинян рассказал о прорывном прогрессе в отношениях Еревана и Баку - РИА Новости, 09.08.2025

Пашинян рассказал о прорывном прогрессе в отношениях Еревана и Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что прорывной прогресс в отношениях Еревана и Баку был бы невозможен без личного участия президента США Дональда... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T00:14:00+03:00

2025-08-09T00:14:00+03:00

2025-08-09T00:14:00+03:00

в мире

армения

сша

ереван

дональд трамп

никол пашинян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031139188_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_c7d2786fd6e4a4bcc3f846354fbbabc4.jpg

ЕРЕВАН, 8 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что прорывной прогресс в отношениях Еревана и Баку был бы невозможен без личного участия президента США Дональда Трампа. Лидеры США, Армении и Азербайджана подписали в Вашингтоне совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. "Сегодня мы достигли важной вехи в армяно-азербайджанских отношениях. Мы закладываем основу для того, чтобы написать историю, которая будет лучше прежней. Этот прорывной прогресс был бы просто невозможен без личного участия президента Трампа и его решительной приверженности миру в нашем регионе", - заявил Пашинян в ходе церемонии. По его словам, парафирование мирного соглашения проложит путь к прекращению длившегося десятилетия конфликта между странами и откроет новую эру, основанную на полном уважении суверенитета и территориальной целостности друг друга. "Сегодняшние декларации, которые президент Трамп лично подпишет в качестве свидетеля, вселяют уверенность в том, что мы открываем главу мира, процветания, безопасности и экономического сотрудничества на Южном Кавказе. В этом контексте позвольте подчеркнуть соглашение об открытии транспортных коммуникаций в регионе, основанное на принципах суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции стран. Я особенно рад, что совместно с США Армения будет работать над реализацией программы, разработанной Трампом для мира и процветания", - заявил Пашинян. Он отметил, что этот проект откроет экономические возможности, которые принесут долгосрочную выгоду. "Это будет способствовать инвестициям в инфраструктуру, укреплению региональной взаимосвязи, а также укреплению лидерства США как поборника разрешения конфликтов. Я хочу поблагодарить президента Трампа и его команду за посредничество в достижении этого переломного решения между Арменией и Азербайджаном", - подчеркнул Пашинян.

https://ria.ru/20250808/tramp-2034257220.html

https://ria.ru/20250808/deklaratsiya-2034255039.html

армения

сша

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, сша, ереван, дональд трамп, никол пашинян