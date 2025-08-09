https://ria.ru/20250809/mironov-2034328201.html

Миронов оценил выбор Аляски для переговоров Путина и Трампа

МОСКВА, 9 авг

2025-08-09T14:21:00+03:00

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Выбор Аляски для переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа является важным сигналом остальным странам Запада, что решать украинский кризис будут только РФ и США, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. В субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа. С российской стороны его слова подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Выбор Аляски для переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа является важным сигналом остальным странам Запада, что решать вопросы украинского урегулирования и устранять первопричины кризиса будут именно Россия и США", - сказал Миронов. По его словам, именно США стояли у истоков украинского кризиса в 2014 году. "Они Майдан начали – они пусть и заканчивают его теперь. Если нет, то российская армия в любом случае завершит специальную военную операцию победой", - добавил политик. По его мнению, Трамп признает ответственность Америки и понимает, что без помощи США война бы давно закончилась, а "все остальные", в том числе канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, "и тем более Владимир Зеленский с его хунтой – это марионетки и шестерки, которые могут только мешать миру, но не приближать его". Лидер СРЗП также подчеркнул, что саммит решили не проводить в третьей стране, так как друзей у России много и никого обижать в такой ситуации не хотелось бы. "Как говорится, третий лишний. Поэтому Аляска. Это важный сигнал, что решать вопросы украинского урегулирования и устранять первопричины кризиса будут именно Россия и США. Сегодня от действий именно наших стран зависит будущее на Украине, в Европе и в мире в целом. Что бы там ни кричал по этому поводу просроченный киевский диктатор, дни которого, уверен, сочтены", - подытожил Миронов.

