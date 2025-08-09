Рейтинг@Mail.ru
Макрон второй раз за неделю созвонился с Зеленским - РИА Новости, 09.08.2025
18:05 09.08.2025
Макрон второй раз за неделю созвонился с Зеленским
Макрон второй раз за неделю созвонился с Зеленским - РИА Новости, 09.08.2025
Макрон второй раз за неделю созвонился с Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что состоялся его второй за неделю разговор с Владимиром Зеленским после объявления о будущей встрече президентов РФ...
в мире
франция
украина
россия
сша
эммануэль макрон
владимир зеленский
владимир путин
ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что состоялся его второй за неделю разговор с Владимиром Зеленским после объявления о будущей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В четверг Макрон заявил, что провел разговор с несколькими европейскими лидерами и Владимиром Зеленским "после событий последних часов". Ранее в тот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа. "Я только что вновь провел разговор с президентом Зеленским, а также с канцлером (ФРГ Фридрихом) Мерцем и премьер-министром (Великобритании Киром) Стармером", - написал Макрон в соцсети X. На этот раз французский лидер дополнительно отметил, что будущее Украины не может быть решено без украинцев, а европейцы станут необходимой стороной решения, так как речь идет об их безопасности. Макрон также в очередной раз повторил, что Франция, Британия и Германия намерены продолжать поддержку Украины в рамках "коалиции желающих". Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
франция
украина
россия
сша
в мире, франция, украина, россия, сша, эммануэль макрон, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа — 2025
В мире, Франция, Украина, Россия, США, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа — 2025
Макрон второй раз за неделю созвонился с Зеленским

Макрон вновь поговорил с Зеленским после новостей о встрече Трампа и Путина

ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что состоялся его второй за неделю разговор с Владимиром Зеленским после объявления о будущей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
В четверг Макрон заявил, что провел разговор с несколькими европейскими лидерами и Владимиром Зеленским "после событий последних часов". Ранее в тот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Симоньян высказалась о готовящейся встрече Путина и Трампа на Аляске
Вчера, 16:57
"Я только что вновь провел разговор с президентом Зеленским, а также с канцлером (ФРГ Фридрихом) Мерцем и премьер-министром (Великобритании Киром) Стармером", - написал Макрон в соцсети X.
На этот раз французский лидер дополнительно отметил, что будущее Украины не может быть решено без украинцев, а европейцы станут необходимой стороной решения, так как речь идет об их безопасности.
Макрон также в очередной раз повторил, что Франция, Британия и Германия намерены продолжать поддержку Украины в рамках "коалиции желающих".
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
"В полном смятении". Во Франции отреагировали на встречу Путина и Трампа
Вчера, 10:46
 
В миреФранцияУкраинаРоссияСШАЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
