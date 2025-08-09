https://ria.ru/20250809/makron-2034352534.html

Макрон второй раз за неделю созвонился с Зеленским

ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что состоялся его второй за неделю разговор с Владимиром Зеленским после объявления о будущей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В четверг Макрон заявил, что провел разговор с несколькими европейскими лидерами и Владимиром Зеленским "после событий последних часов". Ранее в тот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа. "Я только что вновь провел разговор с президентом Зеленским, а также с канцлером (ФРГ Фридрихом) Мерцем и премьер-министром (Великобритании Киром) Стармером", - написал Макрон в соцсети X. На этот раз французский лидер дополнительно отметил, что будущее Украины не может быть решено без украинцев, а европейцы станут необходимой стороной решения, так как речь идет об их безопасности. Макрон также в очередной раз повторил, что Франция, Британия и Германия намерены продолжать поддержку Украины в рамках "коалиции желающих". Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

