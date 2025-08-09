https://ria.ru/20250809/korol-2034348760.html

Король Малайзии ознакомился с вертолетами казанского производства

Король Малайзии ознакомился с вертолетами казанского производства - РИА Новости, 09.08.2025

Король Малайзии ознакомился с вертолетами казанского производства

Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим, находящийся в Казани в рамках официального визита в Россию, посетил Казанский вертолетный завод и ознакомился с... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T17:30:00+03:00

2025-08-09T17:30:00+03:00

2025-08-09T17:38:00+03:00

малайзия

казань

россия

рустам минниханов

казанский вертолетный завод

вертолеты россии

ми-38

ми-8мтв-1

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033728270_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a892fedc87460ac54bdd04735fdea0c5.jpg

КАЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим, находящийся в Казани в рамках официального визита в Россию, посетил Казанский вертолетный завод и ознакомился с выставкой техники крупнейших предприятий Татарстана, сообщает пресс-служба главы республики. "Короля Малайзии сопровождал раис Татарстана Рустам Минниханов. Гостю представили линейку вертолетов казанского предприятия: Ми-38 с салоном повышенной комфортности, Ми-8МТВ-1 в транспортном варианте и в премиум-модификации, а также легкие "Ансаты" в полицейском и санитарном исполнениях", - говорится в сообщении. Делегации показали работу основных цехов предприятия: на агрегатно-сборочном производстве гости увидели процесс изготовления фюзеляжей вертолетов, в цехе окраски ознакомились с технологией нанесения покрытий, в монтажно-сборочном цехе делегации продемонстрировали окончательную сборку вертолетов. В 2025 году в Малайзии на 17-й Международной морской и аэрокосмической выставке LIMA 2025 состоялась торжественная церемония, в рамках которой холдинг "Вертолеты России" вручил награды малайзийским эксплуатантам российской техники - департаменту пожарно-спасательной службы Малайзии и компании AIROD, которая почти 30 лет работает с этими вертолетами. Кроме того, в новом летно-испытательном корпусе завода была организована выставка промышленного потенциала Татарстана, где представили продукцию крупнейших предприятий региона. Султан Ибрагим осмотрел макеты кораблей Зеленодольского судостроительного завода, автомобили "Аурус", грузовики "Камаз", медицинские симуляторы "Эйдос", бытовую химию и косметическую продукцию "Нэфис Косметикс", высокотехнологичное оборудование "Инфомат", тракторы "МТЗ-Татарстан" и другую продукцию.

https://ria.ru/20250806/rossiya-2033813618.html

https://ria.ru/20250806/putin-2033754146.html

малайзия

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

малайзия, казань, россия, рустам минниханов, казанский вертолетный завод, вертолеты россии, ми-38, ми-8мтв-1, в мире