https://ria.ru/20250809/kazakhstan-2034362421.html

Российского туриста эвакуировали с перевала Гляциологов в Казахстане

Российского туриста эвакуировали с перевала Гляциологов в Казахстане - РИА Новости, 09.08.2025

Российского туриста эвакуировали с перевала Гляциологов в Казахстане

Туриста из России с переломом ноги эвакуировали на вертолёте из высокогорной местности в Казахстане, сообщает в субботу пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T19:57:00+03:00

2025-08-09T19:57:00+03:00

2025-08-09T19:57:00+03:00

в мире

казахстан

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93790/20/937902021_0:90:1728:1062_1920x0_80_0_0_a25bc8794ecdc60a50bb39445de90b42.jpg

АСТАНА, 9 авг - РИА Новости. Туриста из России с переломом ноги эвакуировали на вертолёте из высокогорной местности в Казахстане, сообщает в субботу пресс-служба МЧС республики. По данным ведомства, в пятницу в Алматинской области на юго-востоке Казахстана на перевале Гляциологов (высота 3940 метров) участник группы из четырёх туристов, следовавшей по маршруту третьей категории сложности, получил травму ноги, связь с группой отсутствовала - телефоны были разряжены, информацию передали спасателям встреченные туристы. "Утром 9 августа спасатели дошли до гражданина РФ 1984 года рождения с предварительным диагнозом перелом голеностопа и сильным отёком ноги. Ему оказали первую помощь и подготовили к транспортировке. Для эвакуации был привлечён вертолёт ЕС-026", - говорится в сообщении. В казахстанском МЧС добавили, что спасатели доставили пострадавшего в аэропорт "Боралдай", откуда его перевезли в больницу.

https://ria.ru/20250808/turtsiya-2034236183.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, россия