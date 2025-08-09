Рейтинг@Mail.ru
Российского туриста эвакуировали с перевала Гляциологов в Казахстане - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/kazakhstan-2034362421.html
Российского туриста эвакуировали с перевала Гляциологов в Казахстане
Российского туриста эвакуировали с перевала Гляциологов в Казахстане - РИА Новости, 09.08.2025
Российского туриста эвакуировали с перевала Гляциологов в Казахстане
Туриста из России с переломом ноги эвакуировали на вертолёте из высокогорной местности в Казахстане, сообщает в субботу пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T19:57:00+03:00
2025-08-09T19:57:00+03:00
в мире
казахстан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93790/20/937902021_0:90:1728:1062_1920x0_80_0_0_a25bc8794ecdc60a50bb39445de90b42.jpg
АСТАНА, 9 авг - РИА Новости. Туриста из России с переломом ноги эвакуировали на вертолёте из высокогорной местности в Казахстане, сообщает в субботу пресс-служба МЧС республики. По данным ведомства, в пятницу в Алматинской области на юго-востоке Казахстана на перевале Гляциологов (высота 3940 метров) участник группы из четырёх туристов, следовавшей по маршруту третьей категории сложности, получил травму ноги, связь с группой отсутствовала - телефоны были разряжены, информацию передали спасателям встреченные туристы. "Утром 9 августа спасатели дошли до гражданина РФ 1984 года рождения с предварительным диагнозом перелом голеностопа и сильным отёком ноги. Ему оказали первую помощь и подготовили к транспортировке. Для эвакуации был привлечён вертолёт ЕС-026", - говорится в сообщении. В казахстанском МЧС добавили, что спасатели доставили пострадавшего в аэропорт "Боралдай", откуда его перевезли в больницу.
https://ria.ru/20250808/turtsiya-2034236183.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93790/20/937902021_96:0:1632:1152_1920x0_80_0_0_d1ce1cd0edf3954550ac74ad8b74c19d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, россия
В мире, Казахстан, Россия
Российского туриста эвакуировали с перевала Гляциологов в Казахстане

В горах Казахстана вертолет МЧС эвакуировал российского туриста с переломом ноги

© Фото : МЧС РоссииВертолет МЧС
Вертолет МЧС - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Фото : МЧС России
Вертолет МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 9 авг - РИА Новости. Туриста из России с переломом ноги эвакуировали на вертолёте из высокогорной местности в Казахстане, сообщает в субботу пресс-служба МЧС республики.
По данным ведомства, в пятницу в Алматинской области на юго-востоке Казахстана на перевале Гляциологов (высота 3940 метров) участник группы из четырёх туристов, следовавшей по маршруту третьей категории сложности, получил травму ноги, связь с группой отсутствовала - телефоны были разряжены, информацию передали спасателям встреченные туристы.
"Утром 9 августа спасатели дошли до гражданина РФ 1984 года рождения с предварительным диагнозом перелом голеностопа и сильным отёком ноги. Ему оказали первую помощь и подготовили к транспортировке. Для эвакуации был привлечён вертолёт ЕС-026", - говорится в сообщении.
В казахстанском МЧС добавили, что спасатели доставили пострадавшего в аэропорт "Боралдай", откуда его перевезли в больницу.
Сотрудник полиции Турции - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Турции россиянка умерла на пляже, пишут СМИ
8 августа, 20:09
 
В миреКазахстанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала