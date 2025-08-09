https://ria.ru/20250809/kazakhstan-2034362421.html
Российского туриста эвакуировали с перевала Гляциологов в Казахстане
2025-08-09T19:57:00+03:00
в мире
казахстан
россия
АСТАНА, 9 авг - РИА Новости. Туриста из России с переломом ноги эвакуировали на вертолёте из высокогорной местности в Казахстане, сообщает в субботу пресс-служба МЧС республики. По данным ведомства, в пятницу в Алматинской области на юго-востоке Казахстана на перевале Гляциологов (высота 3940 метров) участник группы из четырёх туристов, следовавшей по маршруту третьей категории сложности, получил травму ноги, связь с группой отсутствовала - телефоны были разряжены, информацию передали спасателям встреченные туристы. "Утром 9 августа спасатели дошли до гражданина РФ 1984 года рождения с предварительным диагнозом перелом голеностопа и сильным отёком ноги. Ему оказали первую помощь и подготовили к транспортировке. Для эвакуации был привлечён вертолёт ЕС-026", - говорится в сообщении. В казахстанском МЧС добавили, что спасатели доставили пострадавшего в аэропорт "Боралдай", откуда его перевезли в больницу.
