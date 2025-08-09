Иран выступает против создания коридора через Армению, заявил чиновник
ТЕГЕРАН, 9 авг — РИА Новости. Тегеран выступает против создания поддерживаемого президентом США Дональдом Трампом коридора через Армению, который соединит Азербайджан с Нахичеванью, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти, его слова приводит иранское агентство Tasnim.
"Отношения в этом регионе не ограничиваются двумя странами — Азербайджаном и Арменией. Геополитические изменения на Южном Кавказе также сдвигают границы Ирана, поэтому мы имеем право защищать свои интересы самым решительным образом. Реализация этого заговора ставит под угрозу безопасность Южного Кавказа, и, соответственно, Иран подчеркнул, что будет двигаться в сторону обеспечения безопасности Южного Кавказа, независимо от того, с Россией или без нее. И, конечно же, мы считаем, что Россия также стратегически против этого коридора", — сказал он.
Велаяти добавил, что Зангезурский коридор не просто "земля", которую так просто можно арендовать, — поскольку это часть государственной территории.
"Маршрут Трампа"
Одна из достигнутых договоренностей — проект "Маршрут Трампа во имя мира и процветания", который, в том числе, нацелен на обеспечение транспортного сообщения между Азербайджаном и его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Ереван и Баку выступили за открытие коммуникаций между странами для внутренних, двусторонних и международных перевозок при уважении их суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции.
По словам Пашиняна, реализация "Маршрута Трампа" станет крупнейшей инвестиционной программой в истории современной Армении.
Он уточнил, что проект касается не только железной дороги, но и потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей, которые будут проходить по территории и обеспечат поступление доходов в госбюджет Армении.
Пашинян также утверждал, что при реализации инициативы Иран получит железнодорожную коммуникацию от Персидского залива до Черного моря, а Россия — возможность железнодорожной связи с Исламской Республикой.
