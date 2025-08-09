https://ria.ru/20250809/iran-2034348992.html

Иран выступает против создания коридора через Армению, заявил чиновник

Иран выступает против создания коридора через Армению, заявил чиновник - РИА Новости, 09.08.2025

Иран выступает против создания коридора через Армению, заявил чиновник

Тегеран выступает против создания поддерживаемого президентом США Дональдом Трампом коридора через Армению, который соединит Азербайджан с Нахичеванью, заявил... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T17:38:00+03:00

2025-08-09T17:38:00+03:00

2025-08-09T18:53:00+03:00

в мире

иран

армения

азербайджан

али акбар велаяти

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947162493_0:266:3168:2048_1920x0_80_0_0_3dfb505e3d4eef3b5f1c68f46af84196.jpg

ТЕГЕРАН, 9 авг — РИА Новости. Тегеран выступает против создания поддерживаемого президентом США Дональдом Трампом коридора через Армению, который соединит Азербайджан с Нахичеванью, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти, его слова приводит иранское агентство Tasnim."Отношения в этом регионе не ограничиваются двумя странами — Азербайджаном и Арменией. Геополитические изменения на Южном Кавказе также сдвигают границы Ирана, поэтому мы имеем право защищать свои интересы самым решительным образом. Реализация этого заговора ставит под угрозу безопасность Южного Кавказа, и, соответственно, Иран подчеркнул, что будет двигаться в сторону обеспечения безопасности Южного Кавказа, независимо от того, с Россией или без нее. И, конечно же, мы считаем, что Россия также стратегически против этого коридора", — сказал он.Велаяти добавил, что Зангезурский коридор не просто "земля", которую так просто можно арендовать, — поскольку это часть государственной территории. По его словам, расширение влияния США в этом регионе может повлечь расширение влияния НАТО на всем Южном Кавказе, которое может стать "змеей" между Ираном и Россией. Советник верховного лидера подчеркнул, что Тегеран не позволит этого сделать. "Маршрут Трампа"Накануне в Вашингтоне лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Одна из достигнутых договоренностей — проект "Маршрут Трампа во имя мира и процветания", который, в том числе, нацелен на обеспечение транспортного сообщения между Азербайджаном и его нахичеванской автономией через территорию Армении.По словам Пашиняна, реализация "Маршрута Трампа" станет крупнейшей инвестиционной программой в истории современной Армении. Он уточнил, что проект касается не только железной дороги, но и потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей, которые будут проходить по территории и обеспечат поступление доходов в госбюджет Армении. Пашинян также утверждал, что при реализации инициативы Иран получит железнодорожную коммуникацию от Персидского залива до Черного моря, а Россия — возможность железнодорожной связи с Исламской Республикой.

https://ria.ru/20250808/ssha-2034254313.html

https://ria.ru/20250809/mid-2034344673.html

https://ria.ru/20250808/armeniya-2034255722.html

иран

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, армения, азербайджан, али акбар велаяти