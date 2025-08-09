Иранский политик назвал предстоящий визит МАГАТЭ в страну плановым
Плановый визит МАГАТЭ в Иран пройдет без заключения конкретных решений
© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 9 авг- РИА Новости. Визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иран является плановым, конкретных решений в ходе переговоров принято не будет, Иран всё еще винит агентство в поддержке тех, кто атаковал ядерные объекты республики, заявил РИА Новости высокопоставленный иранский политический источник.
Главы МИД Ирана и Египта обсудили ядерную проблематику Тегерана
6 августа, 21:57
"Визит заместителя главы МАГАТЭ в Тегеран является плановым, такие встречи уже проходили более десятка раз как в Тегеране, так и в Вене. Согласно программе визита, пройдут переговоры на экспертно-техническом уровне, будет рассмотрен ряд вопросов, сам визит не предполагает принятия каких-либо конкретных решений. Тегеран по-прежнему обвиняет МАГАТЭ в поддержке тех, кто атаковал иранские ядерные объекты", - сказал источник.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии сообщил, что Тегеран дал понять руководству агентства, что готов возобновить с ним технические консультации. Он также отметил, что МАГАТЭ настаивает на возвращении своих инспекторов в Иран, чтобы как можно скорее продолжить работу на ядерных объектах республики.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.
В качестве условия восстановления сотрудничества в Иране назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и иранских ученых-атомщиков. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.