Иранский политик назвал предстоящий визит МАГАТЭ в страну плановым
15:06 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/iran-2034333442.html
Иранский политик назвал предстоящий визит МАГАТЭ в страну плановым
ТЕГЕРАН, 9 авг- РИА Новости. Визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иран является плановым, конкретных решений в ходе переговоров принято не будет, Иран всё еще винит агентство в поддержке тех, кто атаковал ядерные объекты республики, заявил РИА Новости высокопоставленный иранский политический источник. Ранее иранский МИД сообщал, что представители МАГАТЭ прибудут в Иран в течение ближайших двух недель. В рамках этого визита власти Ирана обсудят дальнейший формат сотрудничества с агентством. "Визит заместителя главы МАГАТЭ в Тегеран является плановым, такие встречи уже проходили более десятка раз как в Тегеране, так и в Вене. Согласно программе визита, пройдут переговоры на экспертно-техническом уровне, будет рассмотрен ряд вопросов, сам визит не предполагает принятия каких-либо конкретных решений. Тегеран по-прежнему обвиняет МАГАТЭ в поддержке тех, кто атаковал иранские ядерные объекты", - сказал источник. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии сообщил, что Тегеран дал понять руководству агентства, что готов возобновить с ним технические консультации. Он также отметил, что МАГАТЭ настаивает на возвращении своих инспекторов в Иран, чтобы как можно скорее продолжить работу на ядерных объектах республики. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. В качестве условия восстановления сотрудничества в Иране назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и иранских ученых-атомщиков. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Главы МИД Ирана и Египта обсудили ядерную проблематику Тегерана
6 августа, 21:57
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Иран дал понять МАГАТЭ, что готов возобновить технические консультации
25 июля, 12:26
 
