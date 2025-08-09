Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили, что Зеленскому "придется несладко"
14:28 09.08.2025
В Госдуме заявили, что Зеленскому "придется несладко"
В Госдуме заявили, что Зеленскому "придется несладко"
в мире
россия
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
госдума рф
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Владимиру Зеленскому "придется несладко", так как его фантазии о поддержке всего мира рассыпаются на глазах в преддверии встречи лидеров РФ и США на Аляске, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Зеленскому, очевидно, придется несладко - все его влажные фантазии о поддержке всего мира и распаде России рассыпаются на глазах, а его собственная судьба незавидна. Особенно если учесть, что его западные хозяева уже давно относятся к нему как к надоевшей зубной боли. Что ж, как говорится, по мощам и елей", - сказал Хамитов. Комментируя предстоящую встречу Путина и Трампа, он отметил, что всему миру предстоит стать свидетелями события, которое уже вошло в историю, а учитывая, что Аляска неразрывно связана с судьбой России, будущая встреча двух лидеров становится еще более символичной. По словам депутата, предстоящая встреча президентов двух сверхдержав, еще будучи только анонсированной, уже привлекла внимание всего мира. "И это неудивительно: все понимают, что, как бы ни пытались надуваться от важности европейские лидеры, именно президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп будут решать дальнейшую судьбу украинского конфликта. Засевший в Киеве глава режима, конечно, может попытаться своим визгом привлечь к себе внимание. Более того, он даже может попытаться прорваться на эту встречу. Но по сути его истерики ничего не изменят: решения будут принимать два легитимных президента", - добавил политик. Хамитов подчеркнул, что Трампу украинский конфликт достался в наследство от предыдущих американских администраций: под руководством первой из них произошел майдан, вторая же довела дело до прямого вооруженного столкновения. "Теперь он обсудит сложившуюся ситуацию с российским президентом, и именно от совместных действий наших стран будет зависеть будущее не только Украины, но и всего мира", - подытожил депутат. Телеканал CBS ранее со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома заявил, что Зеленский может "в том или ином виде" принять участие во встрече Путина и Трампа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Владимиру Зеленскому "придется несладко", так как его фантазии о поддержке всего мира рассыпаются на глазах в преддверии встречи лидеров РФ и США на Аляске, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Зеленскому, очевидно, придется несладко - все его влажные фантазии о поддержке всего мира и распаде России рассыпаются на глазах, а его собственная судьба незавидна. Особенно если учесть, что его западные хозяева уже давно относятся к нему как к надоевшей зубной боли. Что ж, как говорится, по мощам и елей", - сказал Хамитов.
Комментируя предстоящую встречу Путина и Трампа, он отметил, что всему миру предстоит стать свидетелями события, которое уже вошло в историю, а учитывая, что Аляска неразрывно связана с судьбой России, будущая встреча двух лидеров становится еще более символичной. По словам депутата, предстоящая встреча президентов двух сверхдержав, еще будучи только анонсированной, уже привлекла внимание всего мира.
"И это неудивительно: все понимают, что, как бы ни пытались надуваться от важности европейские лидеры, именно президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп будут решать дальнейшую судьбу украинского конфликта. Засевший в Киеве глава режима, конечно, может попытаться своим визгом привлечь к себе внимание. Более того, он даже может попытаться прорваться на эту встречу. Но по сути его истерики ничего не изменят: решения будут принимать два легитимных президента", - добавил политик.
Хамитов подчеркнул, что Трампу украинский конфликт достался в наследство от предыдущих американских администраций: под руководством первой из них произошел майдан, вторая же довела дело до прямого вооруженного столкновения.
"Теперь он обсудит сложившуюся ситуацию с российским президентом, и именно от совместных действий наших стран будет зависеть будущее не только Украины, но и всего мира", - подытожил депутат.
Телеканал CBS ранее со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома заявил, что Зеленский может "в том или ином виде" принять участие во встрече Путина и Трампа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
