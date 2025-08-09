https://ria.ru/20250809/erdogan-2034351263.html
Эрдоган оценил прогресс на пути к миру между Ереваном и Баку
СТАМБУЛ, 9 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что прогресс к миру между Ереваном и Баку полезен всему региону, сообщила администрация президента Турции. Телефонный разговор лидеров состоялся в субботу, они обсудили двусторонние отношения стран и ряд региональных проблем. "Президент Эрдоган заявил, что прогресс на пути к миру между Азербайджаном и Арменией вызывает удовлетворение, а устойчивый мир и стабильность, которые определены как цель, внесут вклад в мир и стабильности во всем регионе", - сообщила администрация. По словам Эрдогана, Анкара продолжит оказывать необходимую помощь для достижения поставленной цели. Ранее по итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. В связи с этим стороны отметили необходимость продолжения дальнейших шагов по подписанию и окончательной ратификации соглашения, подчеркнули важность укрепления мира между странами.
