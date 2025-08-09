https://ria.ru/20250809/dtp-2034331522.html

В Петербурге арестовали водителя, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом

В Петербурге арестовали водителя, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом - РИА Новости, 09.08.2025

В Петербурге арестовали водителя, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом

Виновника ДТП, который на каршеринговом автомобиле врезался в остановку в Петербурге, в результате чего одна женщина скончалась, другая госпитализирована, суд... РИА Новости, 09.08.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Виновника ДТП, который на каршеринговом автомобиле врезался в остановку в Петербурге, в результате чего одна женщина скончалась, другая госпитализирована, суд заключили под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романа Букаткина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы. Ранним утром в четверг на проспекте Ленина, 108 в Красном Селе 33-летний водитель каршерингового Kia Rio не справился с управлением и въехал в автобусную остановку. Как сообщала полиция, ДТП привело к гибели стоявшей на остановке женщины, еще одна жительница Петербурга была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Правоохранители задержали водителя, который оказался пьян, но отказался от медосвидетельствования, уточняли в ГУМВД. По факту ДТП полицейским следствием возбуждено уголовное дело. В пресс-службе судов отметили, что следствие указало, что Букаткин "проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке", в результате чего и произошло ДТП.

