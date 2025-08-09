https://ria.ru/20250809/diplomatiya-2034268444.html
Ушаков рассказал о подготовке к саммиту России и США на Аляске
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подготовка к саммиту России и США на Аляске будет непростым процессом, но стороны будут активно над этим работать, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске. И это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься", - сказал представитель Кремля.
