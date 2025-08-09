Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о подготовке к саммиту России и США на Аляске - РИА Новости, 09.08.2025
01:52 09.08.2025
Ушаков рассказал о подготовке к саммиту России и США на Аляске
Ушаков рассказал о подготовке к саммиту России и США на Аляске
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подготовка к саммиту России и США на Аляске будет непростым процессом, но стороны будут активно над этим работать, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске. И это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься", - сказал представитель Кремля.
2025
Ушаков рассказал о подготовке к саммиту России и США на Аляске

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подготовка к саммиту России и США на Аляске будет непростым процессом, но стороны будут активно над этим работать, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске. И это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься", - сказал представитель Кремля.
Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске
