Ушаков рассказал о подготовке к саммиту России и США на Аляске

Ушаков рассказал о подготовке к саммиту России и США на Аляске - РИА Новости, 09.08.2025

Ушаков рассказал о подготовке к саммиту России и США на Аляске

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подготовка к саммиту России и США на Аляске будет непростым процессом, но стороны будут активно над этим работать, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подготовка к саммиту России и США на Аляске будет непростым процессом, но стороны будут активно над этим работать, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске. И это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься", - сказал представитель Кремля.

