Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске
Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске - РИА Новости, 09.08.2025
Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков."Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США - близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", - сказал представитель Кремля.
