"Уже обозначены": в Киеве отметили важную деталь в диалоге Путина и Трампа

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Спекуляции на тему недопонимания между Москвой и Вашингтоном на фоне подготовки к встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не имеют под собой оснований ввиду того, что основы перемирия уже определены, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Важная деталь, на которую мало кто обращает внимание - то, что Трамп передал Путину некие предложения по окончанию войны, которые в Кремле “сочли приемлемыми”. То есть, это Трамп делает Путину предложение, которое они будут обсуждать на личной встрече. Поэтому все вбросы об обратном - что кто-то кого-то неправильно понял - несостоятельны, ровно как и видимость беготни Зеленского под ногами европейских лидеров с криком "спасите-помогите". Базовые принципы мирного договора и перемирия перед ним - уже обозначены США", — отметил он.По мнению политика, на встрече речь пойдет о деталях соглашения, которые гораздо проще согласовать без Зеленского, впоследствии вызвав его на подпись.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, они сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор места для переговоров.

