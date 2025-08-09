В Раде назвали условия для перестройки Украины
Депутат Рады Дубинский допустил перестройку Украины после отстранения Зеленского
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Перестройка Украины возможна после отстранения Владимира Зеленского и его окружения и люстрации судей, творивших беззаконие в интересах действующей власти, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Неизбежное отстранение от власти Зеленского и его камарильи должно стать началом массовой люстрации представителей судебной системы. За время своего нахождения в СИЗО я прошел более 300 судебных заседаний и знаком со всеми мусорами в мантиях, которые творили беззаконие в интересах Зеленского", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
По его словам, показательное выжигание каленым железом этой скверны должно стать основой перестройки государства.
Ранее Дубинский заявлял, что дело против него - это месть Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака за данные им показания об их причастности к деятельности экс-депутата Андрея Деркача.
В 2020 году Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, бывшего в 2009-2017 годах вице-президентом США, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии последнего на руководство Украины. Также Дубинский одним из первых опубликовал доказательства того, что Байден использовал Украину для личной финансовой выгоды и раскрыл схему, благодаря которой стало известно, как сын Джо Байдена Хантер получил миллионы долларов через офшорные схемы и украинскую компанию Burisma.
В Раде потребовали жестких мер против Зеленского
1 января, 13:21