Рейтинг@Mail.ru
В Раде назвали условия для перестройки Украины - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/deputat-2034327241.html
В Раде назвали условия для перестройки Украины
В Раде назвали условия для перестройки Украины - РИА Новости, 09.08.2025
В Раде назвали условия для перестройки Украины
Перестройка Украины возможна после отстранения Владимира Зеленского и его окружения и люстрации судей, творивших беззаконие в интересах действующей власти,... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T14:14:00+03:00
2025-08-09T14:14:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
александр дубинский
джо байден
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Перестройка Украины возможна после отстранения Владимира Зеленского и его окружения и люстрации судей, творивших беззаконие в интересах действующей власти, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Неизбежное отстранение от власти Зеленского и его камарильи должно стать началом массовой люстрации представителей судебной системы. За время своего нахождения в СИЗО я прошел более 300 судебных заседаний и знаком со всеми мусорами в мантиях, которые творили беззаконие в интересах Зеленского", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, показательное выжигание каленым железом этой скверны должно стать основой перестройки государства. Ранее Дубинский заявлял, что дело против него - это месть Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака за данные им показания об их причастности к деятельности экс-депутата Андрея Деркача. В 2020 году Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, бывшего в 2009-2017 годах вице-президентом США, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии последнего на руководство Украины. Также Дубинский одним из первых опубликовал доказательства того, что Байден использовал Украину для личной финансовой выгоды и раскрыл схему, благодаря которой стало известно, как сын Джо Байдена Хантер получил миллионы долларов через офшорные схемы и украинскую компанию Burisma.
https://ria.ru/20250809/bloomberg-2034291751.html
https://ria.ru/20250101/zelenskiy-1992228368.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, александр дубинский, джо байден, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Джо Байден, Верховная Рада Украины
В Раде назвали условия для перестройки Украины

Депутат Рады Дубинский допустил перестройку Украины после отстранения Зеленского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Перестройка Украины возможна после отстранения Владимира Зеленского и его окружения и люстрации судей, творивших беззаконие в интересах действующей власти, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Неизбежное отстранение от власти Зеленского и его камарильи должно стать началом массовой люстрации представителей судебной системы. За время своего нахождения в СИЗО я прошел более 300 судебных заседаний и знаком со всеми мусорами в мантиях, которые творили беззаконие в интересах Зеленского", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Bloomberg заявил об изменении позиции Зеленского по конфликту на Украине
Вчера, 09:05
По его словам, показательное выжигание каленым железом этой скверны должно стать основой перестройки государства.
Ранее Дубинский заявлял, что дело против него - это месть Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака за данные им показания об их причастности к деятельности экс-депутата Андрея Деркача.
В 2020 году Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, бывшего в 2009-2017 годах вице-президентом США, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии последнего на руководство Украины. Также Дубинский одним из первых опубликовал доказательства того, что Байден использовал Украину для личной финансовой выгоды и раскрыл схему, благодаря которой стало известно, как сын Джо Байдена Хантер получил миллионы долларов через офшорные схемы и украинскую компанию Burisma.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
В Раде потребовали жестких мер против Зеленского
1 января, 13:21
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДжо БайденВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала