В Раде назвали условия для перестройки Украины

В Раде назвали условия для перестройки Украины - РИА Новости, 09.08.2025

В Раде назвали условия для перестройки Украины

Перестройка Украины возможна после отстранения Владимира Зеленского и его окружения и люстрации судей, творивших беззаконие в интересах действующей власти,... РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Перестройка Украины возможна после отстранения Владимира Зеленского и его окружения и люстрации судей, творивших беззаконие в интересах действующей власти, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Неизбежное отстранение от власти Зеленского и его камарильи должно стать началом массовой люстрации представителей судебной системы. За время своего нахождения в СИЗО я прошел более 300 судебных заседаний и знаком со всеми мусорами в мантиях, которые творили беззаконие в интересах Зеленского", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, показательное выжигание каленым железом этой скверны должно стать основой перестройки государства. Ранее Дубинский заявлял, что дело против него - это месть Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака за данные им показания об их причастности к деятельности экс-депутата Андрея Деркача. В 2020 году Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, бывшего в 2009-2017 годах вице-президентом США, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии последнего на руководство Украины. Также Дубинский одним из первых опубликовал доказательства того, что Байден использовал Украину для личной финансовой выгоды и раскрыл схему, благодаря которой стало известно, как сын Джо Байдена Хантер получил миллионы долларов через офшорные схемы и украинскую компанию Burisma.

