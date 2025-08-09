https://ria.ru/20250809/deklaratsiya-2034307633.html

В МИД Ирана оценили подписание Баку и Ереваном мирной декларации

В МИД Ирана оценили подписание Баку и Ереваном мирной декларации - РИА Новости, 09.08.2025

В МИД Ирана оценили подписание Баку и Ереваном мирной декларации

Подписание мирной декларации между Баку и Ереваном является "важным шагом" на пути к миру в регионе Закавказья, заявил МИД Ирана. РИА Новости, 09.08.2025

ТЕГЕРАН, 9 авг - РИА Новости. Подписание мирной декларации между Баку и Ереваном является "важным шагом" на пути к миру в регионе Закавказья, заявил МИД Ирана. Ранее лидеры США, Армении и Азербайджана в пятницу подписали в Белом доме совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. "Исламская Республика Иран внимательно следит за процессами, протекающими в регионе Закавказья, и находится в контакте относительно этих событий с обеими соседними странами – Азербайджанской Республикой и Республикой Армения... Приветствуя финализацию текста мирной декларации двумя странами, Исламская Республика Ирана считает это событие важным шагом на пути к достижению прочного мира в регионе", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном Telegram-канале ведомства. В то же время, продолжает МИД исламской республики, Тегеран выражает обеспокоенность негативными последствиями иностранного вмешательства любого рода, подрывающего безопасность в регионе, особенно вблизи общих границ. Министерство подчеркнуло: создание путей коммуникации и снятие блокировки их сетей будет служить безопасности и экономическому развитию народов региона тогда, когда будет реализоваться в рамках соблюдения взаимных интересов, территориальной целостности и национального суверенитета стран и без иностранного вмешательства. Иран, утверждается в заявлении МИД, готов продолжать плодотворное сотрудничество с Арменией и Азербайджаном для защиты мира и экономического развития региона на двустороннем и региональном уровне, в том числе в рамках платформы регионального сотрудничества 3+3, включающей страны Южного Кавказа и их соседей: Россию, Иран и Турцию.

