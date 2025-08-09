https://ria.ru/20250809/deklaratsiya-2034273664.html

Опубликована декларация об урегулировании конфликта между Ереваном и Баку

Опубликована декларация об урегулировании конфликта между Ереваном и Баку

Власти Армении опубликовали текст декларации, подписанной между Баку и Ереваном по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне армянского премьера Никола Пашиняна РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Власти Армении опубликовали текст декларации, подписанной между Баку и Ереваном по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне армянского премьера Никола Пашиняна и президентов США и Азербайджана Дональда Трампа и Ильхама Алиева.Положения документа — в материале РИА Новости.

