Опубликована декларация об урегулировании конфликта между Ереваном и Баку
Вид на город Ереван. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Власти Армении опубликовали текст декларации, подписанной между Баку и Ереваном по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне армянского премьера Никола Пашиняна и президентов США и Азербайджана Дональда Трампа и Ильхама Алиева.
Положения документа — в материале РИА Новости.
- Пашинян, Алиев и Трамп стали свидетелями парафирования главами МИД Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Ереваном и Баку.
- Стороны отметили необходимость продолжения дальнейших шагов по подписанию и окончательной ратификации соглашения.
- Они подчеркнули важность укрепления мира между двумя странами.
- Ереван и Баку указали на необходимость открытия коммуникаций между двумя странами для внутренних, двусторонних и международных перевозок при уважении суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств.
- Ереван и Баку создали условия для добрососедских отношений между народами двух стран, основанных на принципах нерушимости международно признанных границ и недопустимости применения силы.
- Министры иностранных дел Армении и Азербайджана подписали совместное заявление, адресованное Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, с просьбой о роспуске Минского процесса ОБСЕ по карабахскому урегулированию и связанных с ним структур.
- Стороны призвали все государства организации принять это решение.
- Армения будет сотрудничать с США и обоюдно согласованными третьими сторонами для определения рамок реализации на территории республики программы "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".