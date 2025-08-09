Рейтинг@Mail.ru
Опубликована декларация об урегулировании конфликта между Ереваном и Баку - РИА Новости, 09.08.2025
03:00 09.08.2025 (обновлено: 06:23 09.08.2025)
Опубликована декларация об урегулировании конфликта между Ереваном и Баку
Опубликована декларация об урегулировании конфликта между Ереваном и Баку - РИА Новости, 09.08.2025
Опубликована декларация об урегулировании конфликта между Ереваном и Баку
Власти Армении опубликовали текст декларации, подписанной между Баку и Ереваном по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне армянского премьера Никола Пашиняна
в мире
ереван
баку
армения
ильхам алиев
дональд трамп
никол пашинян
азербайджан
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Власти Армении опубликовали текст декларации, подписанной между Баку и Ереваном по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне армянского премьера Никола Пашиняна и президентов США и Азербайджана Дональда Трампа и Ильхама Алиева.Положения документа — в материале РИА Новости.
ереван
баку
армения
азербайджан
сша
вашингтон
в мире, ереван, баку, армения, ильхам алиев, дональд трамп, никол пашинян, азербайджан, сша, вашингтон
В мире, Ереван, Баку, Армения, Ильхам Алиев, Дональд Трамп, Никол Пашинян, Азербайджан, США, Вашингтон

Опубликована декларация об урегулировании конфликта между Ереваном и Баку

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Власти Армении опубликовали текст декларации, подписанной между Баку и Ереваном по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне армянского премьера Никола Пашиняна и президентов США и Азербайджана Дональда Трампа и Ильхама Алиева.
Положения документа — в материале РИА Новости.
  • Пашинян, Алиев и Трамп стали свидетелями парафирования главами МИД Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Ереваном и Баку.
  • Стороны отметили необходимость продолжения дальнейших шагов по подписанию и окончательной ратификации соглашения.
  • Они подчеркнули важность укрепления мира между двумя странами.
  • Ереван и Баку указали на необходимость открытия коммуникаций между двумя странами для внутренних, двусторонних и международных перевозок при уважении суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств.
  • Ереван и Баку создали условия для добрососедских отношений между народами двух стран, основанных на принципах нерушимости международно признанных границ и недопустимости применения силы.
  • Министры иностранных дел Армении и Азербайджана подписали совместное заявление, адресованное Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, с просьбой о роспуске Минского процесса ОБСЕ по карабахскому урегулированию и связанных с ним структур.
  • Стороны призвали все государства организации принять это решение.
  • Армения будет сотрудничать с США и обоюдно согласованными третьими сторонами для определения рамок реализации на территории республики программы "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".
