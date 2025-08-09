Рейтинг@Mail.ru
Пашинян заявил об установлении мира между Арменией и Азербайджаном
01:58 09.08.2025 (обновлено: 02:27 09.08.2025)
Пашинян заявил об установлении мира между Арменией и Азербайджаном
Пашинян заявил об установлении мира между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 09.08.2025
Пашинян заявил об установлении мира между Арменией и Азербайджаном
Ереван и Баку достигли мира, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян журналистам по итогам трехсторонней встречи с президентами США и Азербайджана... РИА Новости, 09.08.2025
ЕРЕВАН, 9 авг — РИА Новости. Ереван и Баку достигли мира, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян журналистам по итогам трехсторонней встречи с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым."Сегодня мы можем констатировать, что между Арменией и Азербайджаном установлен мир. Конечно, этот мир надо еще институционализировать", — сказал он.Политик добавил, что у начатого мирного процесса будет продолжение. Говоря о просьбе Еревана и Баку распустить Минскую группу ОБСЕ, Пашинян выразил мнение, что эта структура стала символом конфликта и нежелание ее распустить может вызвать у каждого из двух государств сомнение в искренности другой стороны.
Пашинян заявил об установлении мира между Арменией и Азербайджаном

Пашинян заявил, что процесс урегулирования между Баку и Ереваном будет продолжен

ЕРЕВАН, 9 авг — РИА Новости. Ереван и Баку достигли мира, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян журналистам по итогам трехсторонней встречи с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым.
"Сегодня мы можем констатировать, что между Арменией и Азербайджаном установлен мир. Конечно, этот мир надо еще институционализировать", — сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Трамп заявил, что Армения и Азербайджан могут рассчитывать на него
Вчера, 23:35
Политик добавил, что у начатого мирного процесса будет продолжение.
Говоря о просьбе Еревана и Баку распустить Минскую группу ОБСЕ, Пашинян выразил мнение, что эта структура стала символом конфликта и нежелание ее распустить может вызвать у каждого из двух государств сомнение в искренности другой стороны.

Декларация об урегулировании конфликта

  • Пашинян, Алиев и Трамп стали свидетелями парафирования главами МИД Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Ереваном и Баку.
  • Стороны отметили необходимость продолжения дальнейших шагов по подписанию и окончательной ратификации соглашения.
  • Они подчеркнули важность укрепления мира между двумя странами.
  • Министры иностранных дел Армении и Азербайджана подписали совместное заявление, адресованное Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, с просьбой о роспуске Минского процесса ОБСЕ по карабахскому урегулированию и связанных с ним структур.
  • Стороны призвали все государства организации принять это решение.
  • Ереван и Баку создали условия для добрососедских отношений между народами двух стран, основанных на принципах нерушимости международно признанных границ и недопустимости применения силы.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Лидеры США, Армении и Азербайджана подписали совместную декларацию
Вчера, 23:18
 
