Пашинян заявил об установлении мира между Арменией и Азербайджаном

Пашинян заявил об установлении мира между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 09.08.2025

Пашинян заявил об установлении мира между Арменией и Азербайджаном

Ереван и Баку достигли мира, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян журналистам по итогам трехсторонней встречи с президентами США и Азербайджана... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T01:58:00+03:00

2025-08-09T01:58:00+03:00

2025-08-09T02:27:00+03:00

ЕРЕВАН, 9 авг — РИА Новости. Ереван и Баку достигли мира, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян журналистам по итогам трехсторонней встречи с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым."Сегодня мы можем констатировать, что между Арменией и Азербайджаном установлен мир. Конечно, этот мир надо еще институционализировать", — сказал он.Политик добавил, что у начатого мирного процесса будет продолжение. Говоря о просьбе Еревана и Баку распустить Минскую группу ОБСЕ, Пашинян выразил мнение, что эта структура стала символом конфликта и нежелание ее распустить может вызвать у каждого из двух государств сомнение в искренности другой стороны.Декларация об урегулировании конфликта

армения

азербайджан

ереван

