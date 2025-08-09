Пашинян заявил об установлении мира между Арменией и Азербайджаном
Пашинян заявил, что процесс урегулирования между Баку и Ереваном будет продолжен
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 9 авг — РИА Новости. Ереван и Баку достигли мира, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян журналистам по итогам трехсторонней встречи с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым.
"Сегодня мы можем констатировать, что между Арменией и Азербайджаном установлен мир. Конечно, этот мир надо еще институционализировать", — сказал он.
Политик добавил, что у начатого мирного процесса будет продолжение.
Декларация об урегулировании конфликта
- Пашинян, Алиев и Трамп стали свидетелями парафирования главами МИД Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Ереваном и Баку.
- Стороны отметили необходимость продолжения дальнейших шагов по подписанию и окончательной ратификации соглашения.
- Они подчеркнули важность укрепления мира между двумя странами.
- Министры иностранных дел Армении и Азербайджана подписали совместное заявление, адресованное Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, с просьбой о роспуске Минского процесса ОБСЕ по карабахскому урегулированию и связанных с ним структур.
- Стороны призвали все государства организации принять это решение.
- Ереван и Баку создали условия для добрососедских отношений между народами двух стран, основанных на принципах нерушимости международно признанных границ и недопустимости применения силы.