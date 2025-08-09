Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске - РИА Новости, 09.08.2025
01:43 09.08.2025 (обновлено: 06:01 09.08.2025)
Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T01:43:00+03:00
2025-08-09T06:01:00+03:00
в мире
аляска
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
арктика
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Ранее в ночь на субботу об этом заявил глава Белого дома."Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", — сказал представитель Кремля.Другие заявления Ушакова:Встреча Путина и ТрампаВ среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.На следующий день Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит Путина и Трампа в ближайшие дни.Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
в мире, аляска, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, арктика
В мире, Аляска, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Арктика

Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ранее в ночь на субботу об этом заявил глава Белого дома.
"Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", — сказал представитель Кремля.
Другие заявления Ушакова:
  • лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса;
  • Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни активной и напряженной проработке параметров встречи;
  • это будет непростой процесс;
  • следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение;
  • на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов.
Встреча Путина и Трампа

В среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
На следующий день Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит Путина и Трампа в ближайшие дни.
Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
