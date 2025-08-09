https://ria.ru/20250809/aeroporty-2034311911.html
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 09.08.2025
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты
В аэропортах Самары и Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T11:23:00+03:00
2025-08-09T11:23:00+03:00
2025-08-09T11:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
ульяновск
самара
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146063/10/1460631037_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_0344a36b3db258b1502983e6ee7d2eaf.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В аэропортах Самары и Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Самара ("Курумоч") и Ульяновск ("Баратаевка"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250809/trevoga-2034264027.html
ульяновск
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146063/10/1460631037_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9703a166caa0444319ca678c5e8fc1f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновск, самара, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), общество
Специальная военная операция на Украине, Ульяновск, Самара, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт), Общество
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Самары и Ульяновска