В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты

В аэропортах Самары и Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T11:23:00+03:00

2025-08-09T11:23:00+03:00

2025-08-09T11:24:00+03:00

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В аэропортах Самары и Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Самара ("Курумоч") и Ульяновск ("Баратаевка"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

