В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:23 09.08.2025 (обновлено: 11:24 09.08.2025)
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты
В аэропортах Самары и Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В аэропортах Самары и Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Самара ("Курумоч") и Ульяновск ("Баратаевка"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты

Аэропорт "Курумоч" в Самаре
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Курумоч" в Самаре. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В аэропортах Самары и Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Самара ("Курумоч") и Ульяновск ("Баратаевка"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
В Самарской области объявили беспилотную опасность
В Самарской области объявили беспилотную опасность
Вчера, 00:59
 
