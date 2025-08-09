https://ria.ru/20250809/aeroporty-2034291871.html
В нескольких аэропортах ввели временные ограничения на полеты
В нескольких аэропортах ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 09.08.2025
В нескольких аэропортах ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска, сообщил... РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Владикавказа ("Беслан"), Казани, Калуги ("Грабцево"), Нижнекамска ("Бегишево"), Самары ("Курумоч"), Ульяновска ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов."Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - добавляется в сообщении.
В нескольких аэропортах ввели временные ограничения на полеты
