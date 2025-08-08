https://ria.ru/20250808/zemletryasenie-2034050316.html

На Камчатке зафиксировали более 40 афтершоков за сутки

На Камчатке зафиксировали более 40 афтершоков за сутки - РИА Новости, 08.08.2025

На Камчатке зафиксировали более 40 афтершоков за сутки

Более 40 афтершоков произошло на Камчатке за сутки, сообщили в краевом главке МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более 40 афтершоков произошло на Камчатке за сутки, сообщили в краевом главке МЧС России в Telegram-канале.Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки."За сутки произошел 41 афтершок. В населенных пунктах ощущались четыре из них", - говорится в сообщении ведомства.Из-за активности Ключевского вулкана сохраняется угроза размытия участка со 153-го по 187-й километр трассы Мильково - Усть-Камчатск.В пунктах временного размещения населения в Петропавловске-Камчатском и в Вилючинском городском округе находится 31 человек.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

