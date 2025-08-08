На Камчатке зафиксировали более 40 афтершоков за сутки

Рейтинг@Mail.ru
02:14 08.08.2025 (обновлено: 02:24 08.08.2025)
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более 40 афтершоков произошло на Камчатке за сутки, сообщили в краевом главке МЧС России в Telegram-канале.Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки."За сутки произошел 41 афтершок. В населенных пунктах ощущались четыре из них", - говорится в сообщении ведомства.Из-за активности Ключевского вулкана сохраняется угроза размытия участка со 153-го по 187-й километр трассы Мильково - Усть-Камчатск.В пунктах временного размещения населения в Петропавловске-Камчатском и в Вилючинском городском округе находится 31 человек.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
Камчатка, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук, Россия, Петропавловск-Камчатский
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более 40 афтершоков произошло на Камчатке за сутки, сообщили в краевом главке МЧС России в Telegram-канале.
Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки.
"За сутки произошел 41 афтершок. В населенных пунктах ощущались четыре из них", - говорится в сообщении ведомства.
Из-за активности Ключевского вулкана сохраняется угроза размытия участка со 153-го по 187-й километр трассы Мильково - Усть-Камчатск.
В пунктах временного размещения населения в Петропавловске-Камчатском и в Вилючинском городском округе находится 31 человек.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
