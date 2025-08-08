https://ria.ru/20250808/zemletryasenie-2034050316.html
На Камчатке зафиксировали более 40 афтершоков за сутки
На Камчатке зафиксировали более 40 афтершоков за сутки - РИА Новости, 08.08.2025
На Камчатке зафиксировали более 40 афтершоков за сутки
Более 40 афтершоков произошло на Камчатке за сутки, сообщили в краевом главке МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T02:14:00+03:00
2025-08-08T02:14:00+03:00
2025-08-08T02:24:00+03:00
камчатка
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
россия
петропавловск-камчатский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более 40 афтершоков произошло на Камчатке за сутки, сообщили в краевом главке МЧС России в Telegram-канале.Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки."За сутки произошел 41 афтершок. В населенных пунктах ощущались четыре из них", - говорится в сообщении ведомства.Из-за активности Ключевского вулкана сохраняется угроза размытия участка со 153-го по 187-й километр трассы Мильково - Усть-Камчатск.В пунктах временного размещения населения в Петропавловске-Камчатском и в Вилючинском городском округе находится 31 человек.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://ria.ru/20250807/vulkan-2033935055.html
https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033327462.html
камчатка
россия
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b567cdffe3f67a3425d869001f6ecc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, россия, петропавловск-камчатский
Камчатка, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук, Россия, Петропавловск-Камчатский
На Камчатке зафиксировали более 40 афтершоков за сутки
На Камчатке за сутки зафиксировали 41 афтершок, ощущались четыре из них