В Киеве Зеленскому предрекли жуткую участь после встречи Трампа и Путина
В Киеве Зеленскому предрекли жуткую участь после встречи Трампа и Путина
После переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Владимира Зеленского возложат ответственность за развязывание украинского... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T03:59:00+03:00
2025-08-08T03:59:00+03:00
2025-08-08T06:17:00+03:00
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. После переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Владимира Зеленского возложат ответственность за развязывание украинского конфликта, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."Зеленский здесь абсолютно уже не нужен. Абсолютно не нужен. <…> Надо будет найти козлов отпущения, которые виноваты в том, что шла так долго эта бойня. И тогда на роль козлов отпущения кто будет главный претендент, скажите? Зеленский, Ермак", —сказал он.Причем, подчеркивает Соскин, в отличие от библейского "козла отпущения", на которого символически возлагали грехи, Зеленский и киевский режим понесут реальную ответственность за развязывание конфликта на Украине.В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду на встрече затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
https://ria.ru/20250805/tramp-2033346188.html
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033167803.html
