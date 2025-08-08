https://ria.ru/20250808/zelenskiy-2034055677.html

В Киеве Зеленскому предрекли жуткую участь после встречи Трампа и Путина

В Киеве Зеленскому предрекли жуткую участь после встречи Трампа и Путина - РИА Новости, 08.08.2025

В Киеве Зеленскому предрекли жуткую участь после встречи Трампа и Путина

После переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Владимира Зеленского возложат ответственность за развязывание украинского... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T03:59:00+03:00

2025-08-08T03:59:00+03:00

2025-08-08T06:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

россия

киев

москва

в мире

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. После переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Владимира Зеленского возложат ответственность за развязывание украинского конфликта, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."Зеленский здесь абсолютно уже не нужен. Абсолютно не нужен. <…> Надо будет найти козлов отпущения, которые виноваты в том, что шла так долго эта бойня. И тогда на роль козлов отпущения кто будет главный претендент, скажите? Зеленский, Ермак", —сказал он.Причем, подчеркивает Соскин, в отличие от библейского "козла отпущения", на которого символически возлагали грехи, Зеленский и киевский режим понесут реальную ответственность за развязывание конфликта на Украине.В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду на встрече затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.

2025

