Российские школьники завоевали восемь медалей на выставке в Японии

2025-08-08T15:00:00+03:00

2025-08-08T15:00:00+03:00

2025-08-08T15:15:00+03:00

ОСАКА, 8 авг – РИА Новости. Российские школьники завоевали три золотых, две серебряных и три бронзовых медали на Международной выставке юных изобретателей (International Exhibition for Young Inventors, IEYI) в японской Осаке, сообщил РИА Новости член международного жюри от РФ Юрий Кузнецов, старший партнер фирмы "Городисский и Партнеры", российский и евразийский патентный поверенный. Золото взял Тихон Палас из частной образовательной средней школы "Знайка" города Москвы с проектом YONEXBOT, который представляет собой робота для сборки воланов для бадминтона на корте. Золотой медалью также были награждены Никита Назаров из ГБОУ города Москвы "Школа №354 имени Д.М. Карбышева" с проектом "Робота-тренера по настольному теннису", который призван помочь спортсменам в отработке различных ударов и подач, вести статистику и формировать адаптивные тренировки. Золота был удостоен и проект "Пластик на основе водорослей" от Дениса Гордеева из МАОУ "Самарский медико-технический лицей". Разработанный российским школьником полимер состоит в основном из каррагинана и зостерина, что позволяет получаемому пластику разлагаться. Серебряные медали получили Иван Воронцов, Вадим Фесенко и Виктория Копышева из Дома научной коллаборации имени Абрукова в городе Чебоксары с проектом "СМАРТ "ТорфоТрак" - беспилотной системой безопасной добычи торфа, а также Олег Андрейчук из Средней общеобразовательной школы №47 города Читы и Тихон Ординат из ГБОУ города Москвы "Школа "Покровский квартал" с проектом "Dry Wind" - автоматической системой для бесконтактной очистки подошвы обуви. Никита Симаков из Центра технического образования ГБОУ города Москвы "Воробьевы горы" и его проект "Автономная система контроля и поддержания климатических параметров и концентрации СО2 в помещении" был удостоен бронзовой медали. Бронзу также получили Анастасия Сучко и Александр Беляевым из МБОУ Средняя школа №1 города Норильск и ГБОУ города Москвы "Школа №1554" с системой Feel the Art. Проект представляет собой динамический барельеф с подвижными тактильными элементами и сенсорной технологией распознавания прикосновений, а программное обеспечение воспроизводит звуковое описание участка барельефа, которого касается человек. Аюша Готопов из МАОУ "Агинская окружная гимназия-интернат" поселка Агинское Забайкальского края и его проект "Cold Engine", являющий собой циркуляционным наносом системы охлаждения для двигателя внутреннего сгорания, также завоевали бронзовую медаль. Спецпризами были награждены проект "Роботизированного устройства для создания индивидуальных наборов кофе" Анны Родионовой из ГБОУ города Москвы "Школа № 444" и проект "SmartSpray" Александра Сухоцкий из Центра технического образования ГБОУ города Москвы "Воробьевы горы", представляющий собой систему точечного опрыскивания растений, которая может распознавать сорняки в режиме реального времени и точечно наносить гербицид. IEYI-2025 проходила с 6 по 8 августа на площадке выставочного центра Wasse на территории Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в японской Осаке. В ней приняли участие школьники из 13 стран, включая Россию, от которой были представлены 10 проектов. Проекты оценивались международным жюри по более чем 12 критериям, включая креативность, работоспособность, применение законов физики, востребованность рынком, патентоспособность, экологичность и другие. IEYI впервые была организована в 2004 году в Токио Японским институтом изобретений и инноваций (Japan Institute of Invention and Innovation, JIII). С тех пор это мероприятие проводилось во Вьетнаме, Индии, Индонезии, Китае, в том числе Тайване, Малайзии, Нигерии, Таиланде и Японии. В период пандемии коронавируса с 2020 по 2023 год международная выставка юных изобретателей проходила в онлайн-формате. Участие юных изобретателей из РФ на IEYI впервые состоялось в 2017 году при поддержке юридической фирмы "Городисский и Партнеры", которая получила приглашение Японского института и координировала участие российской делегации. Организацией участия российской команды на выставке также ежегодно занимается группа компаний "Технопол", являющаяся официальным национальным делегатом IEYI в РФ. Следующая Международная выставка юных изобретателей пройдет в 2026 году в Южно-Сахалинске.

