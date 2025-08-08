Рейтинг@Mail.ru
Ключевской вулкан на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс
03:39 08.08.2025
Ключевской вулкан на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс
Ключевской вулкан на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс
П-КАМЧАТСКИЙ, 8 авг — РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 10,5 километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 12.05 по местному времени (3.05 мск) зафиксирован эксплозивный выброс. Пепельный шлейф протянулся на 650 километров в восточно-юго-восточном направлении", — уточнили в мониторинговой группе. Для авиации действует наивысший — красный — уровень опасности. Как отмечают специалисты, активность вулкана представляет угрозу для местных и международных авиаперевозок. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, активизировался после мощного землетрясения магнитудой до 8,8, произошедшего в регионе 30 июля. Нынешнее извержение началось в ночь на 31 июля.
П-КАМЧАТСКИЙ, 8 авг — РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 10,5 километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 12.05 по местному времени (3.05 мск) зафиксирован эксплозивный выброс. Пепельный шлейф протянулся на 650 километров в восточно-юго-восточном направлении", — уточнили в мониторинговой группе.
Для авиации действует наивысший — красный — уровень опасности. Как отмечают специалисты, активность вулкана представляет угрозу для местных и международных авиаперевозок.
Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, активизировался после мощного землетрясения магнитудой до 8,8, произошедшего в регионе 30 июля. Нынешнее извержение началось в ночь на 31 июля.
Извержение вулканов Крашенинникова и Ключевской на Камчатке
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

После мощного землетрясения на Камчатке пробудились вулканы.

На фото: извержение вулкана Ключевской.

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке. Вылет раскалённых фрагментов достигает 500 м над кромкой кратера, высота пепловой колонны - около 8 км над уровнем моря

После мощного землетрясения на Камчатке пробудились вулканы.

На фото: извержение вулкана Ключевской.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Ключевской выбрасывает столбы пепла высотой до восьми километров.

Извержение вулканов Крашенинникова и Ключевская Сопка на Камчатке

Ключевской выбрасывает столбы пепла высотой до восьми километров.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Над кратером вулкана происходят выбросы вулканических бомб до нескольких сотен метров.

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке. Вылет раскалённых фрагментов достигает 500 м над кромкой кратера, высота пепловой колонны - около 8 км над уровнем моря

Над кратером вулкана происходят выбросы вулканических бомб до нескольких сотен метров.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

По юго-восточному склону Ключевского спускается полуторакилометровый поток лавы, он может растопить один из крупнейших ледников полуострова — Богдановича.

Извержение вулканов Крашенинникова и Ключевская Сопка на Камчатке

По юго-восточному склону Ключевского спускается полуторакилометровый поток лавы, он может растопить один из крупнейших ледников полуострова — Богдановича.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН | Перейти в медиабанк

Вулкан Крашенинникова на территории Кроноцкого государственного биосферного заповедника пробудился впервые за 600 лет.

Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Вулкан расположен на территории Кроноцкого государственного биосферного заповедника, при высоте в 1,8 км он выбросил пепел на высоту 6 км (по данным краевого главка МЧС), населенных пунктов на пути пеплового шлейфа нет. Это первое за 600 лет извержение вулкана КрашенинниковаИзвержение вулкана Крашенинникова на Камчатке

Вулкан Крашенинникова на территории Кроноцкого государственного биосферного заповедника пробудился впервые за 600 лет.

© РИА Новости / Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник | Перейти в медиабанк

Извержение началось из вершинного кратера, открылась трещина по вулкану.

Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке

Извержение началось из вершинного кратера, открылась трещина по вулкану.

© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник | Перейти в медиабанк

Вулкан Крашенинникова выбрасывает пепел на высоту до шести километров, шлейф тянется в восточном направлении в сторону Тихого океана.

Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке

Вулкан Крашенинникова выбрасывает пепел на высоту до шести километров, шлейф тянется в восточном направлении в сторону Тихого океана.

© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН | Перейти в медиабанк

Ученые прогнозируют усиление извержений, пепловые выбросы могут достигнуть десяти километров в высоту.

Извержение вулканов Крашенинников и Ключевской на Камчатке

Ученые прогнозируют усиление извержений, пепловые выбросы могут достигнуть десяти километров в высоту.

© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Перейти в медиабанк
8 из 8

После мощного землетрясения на Камчатке пробудились вулканы.

На фото: извержение вулкана Ключевской.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
1 из 8

Ключевской выбрасывает столбы пепла высотой до восьми километров.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
2 из 8

Над кратером вулкана происходят выбросы вулканических бомб до нескольких сотен метров.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
3 из 8

По юго-восточному склону Ключевского спускается полуторакилометровый поток лавы, он может растопить один из крупнейших ледников полуострова — Богдановича.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
4 из 8

Вулкан Крашенинникова на территории Кроноцкого государственного биосферного заповедника пробудился впервые за 600 лет.

© РИА Новости / Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Перейти в медиабанк
5 из 8

Извержение началось из вершинного кратера, открылась трещина по вулкану.

© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник
Перейти в медиабанк
6 из 8

Вулкан Крашенинникова выбрасывает пепел на высоту до шести километров, шлейф тянется в восточном направлении в сторону Тихого океана.

© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник
Перейти в медиабанк
7 из 8

Ученые прогнозируют усиление извержений, пепловые выбросы могут достигнуть десяти километров в высоту.

© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
ПроисшествияКамчаткаРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
