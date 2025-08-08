https://ria.ru/20250808/vulkan-2034054672.html

Ключевской вулкан на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс

Ключевской вулкан на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс - РИА Новости, 08.08.2025

Ключевской вулкан на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс

Ключевской вулкан на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 10,5 километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T03:39:00+03:00

2025-08-08T03:39:00+03:00

2025-08-08T03:39:00+03:00

происшествия

камчатка

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033410777_0:233:3164:2013_1920x0_80_0_0_5090fec3a993e4e82104d630d031597e.jpg

П-КАМЧАТСКИЙ, 8 авг — РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 10,5 километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 12.05 по местному времени (3.05 мск) зафиксирован эксплозивный выброс. Пепельный шлейф протянулся на 650 километров в восточно-юго-восточном направлении", — уточнили в мониторинговой группе. Для авиации действует наивысший — красный — уровень опасности. Как отмечают специалисты, активность вулкана представляет угрозу для местных и международных авиаперевозок. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, активизировался после мощного землетрясения магнитудой до 8,8, произошедшего в регионе 30 июля. Нынешнее извержение началось в ночь на 31 июля.

https://ria.ru/20250807/vulkan-2033935055.html

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области