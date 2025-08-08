https://ria.ru/20250808/vulkan-2034048732.html

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до десяти километров

П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 авг - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 10 километров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 8.55 по местному времени (23.55 мск) зафиксирован эксплозивный выброс пепла. Шлейф протянулся на 515 километров в восточно-юго-восточном направлении от вулкана", - говорится в сообщении. Для авиации установлен наивысший - красный - уровень опасности. Вулкан представляет угрозу как для местных, так и для международных авиаперевозок. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, активизировался после мощного землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего в регионе 30 июля. Текущее извержение началось в ночь на 31 июля. Специалисты продолжают мониторить ситуацию. Вулкан остается одним из наиболее активных в Евразии и регулярно проявляет повышенную активность.

