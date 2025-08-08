https://ria.ru/20250808/vulkan-2034042524.html

Пепловый шлейф от извержения Ключевского на Камчатке увеличился

Пепловый шлейф от извержения Ключевского на Камчатке увеличился - РИА Новости, 08.08.2025

Пепловый шлейф от извержения Ключевского на Камчатке увеличился

Пепловые шлейфы от извержений камчатских вулканов Ключевской и Крашенинникова, высота до 12 километров и до 5 километров над уровнем моря, сообщил Камчатский... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T00:04:00+03:00

2025-08-08T00:04:00+03:00

2025-08-08T00:04:00+03:00

происшествия

камчатка

россия

шивелуч

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033418577_0:159:1274:875_1920x0_80_0_0_d1e2b7985fe5d861b8865a0971798b1c.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пепловые шлейфы от извержений камчатских вулканов Ключевской и Крашенинникова, высота до 12 километров и до 5 километров над уровнем моря, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале. "Пепловые шлейфы от извержений вулканов Ключевской и Крашенинникова, высота до 12 км и до 5 км над уровнем моря соответственно", - говорится. Ранее краевой главк МЧС РФ сообщал, что пепловые выбросы от 6 до 10 километров возможны на проявляющих активность вулканах Камчатки - Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный. Гостям и жителям Камчатки было рекомендовано воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе десяти километров от их вершины. В конце июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. Позднее в Северо-Курильске возобновили морское и вертолетное сообщения и работу местного порта.

https://ria.ru/20250807/vulkan-2033935055.html

камчатка

россия

шивелуч

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, россия, шивелуч, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области