Пепловый шлейф от извержения Ключевского на Камчатке увеличился

Шлейфы от Ключевского и Крашенинникова на Камчатке поднялись до 12 км и 5 км
После мощного землетрясения на Камчатке пробудились вулканы.
На фото: извержение вулкана Ключевской.
Ключевской выбрасывает столбы пепла высотой до восьми километров.
Над кратером вулкана происходят выбросы вулканических бомб до нескольких сотен метров.
По юго-восточному склону Ключевского спускается полуторакилометровый поток лавы, он может растопить один из крупнейших ледников полуострова — Богдановича.
Вулкан Крашенинникова на территории Кроноцкого государственного биосферного заповедника пробудился впервые за 600 лет.
Извержение началось из вершинного кратера, открылась трещина по вулкану.
Вулкан Крашенинникова выбрасывает пепел на высоту до шести километров, шлейф тянется в восточном направлении в сторону Тихого океана.
Ученые прогнозируют усиление извержений, пепловые выбросы могут достигнуть десяти километров в высоту.
