СМИ: Россия выступила против проведения встречи Путина и Трампа в Риме

СМИ: Россия выступила против проведения встречи Путина и Трампа в Риме - РИА Новости, 08.08.2025

СМИ: Россия выступила против проведения встречи Путина и Трампа в Риме

СМИ: Россия выступила против проведения встречи Путина и Трампа в Риме

Россия выступила против проведения встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Риме после того, как американский лидер предложил... РИА Новости, 08.08.2025

РИМ, 8 авг — РИА Новости. Россия выступила против проведения встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Риме после того, как американский лидер предложил итальянскую столицу в разговоре с премьер-министром Джорджей Мелони, утверждает газета Corriere della Sera. В состоявшемся накануне разговоре Мелони, как отмечается, сразу выразила готовность принять саммит, и несколько часов спустя госсекретарь США Марко Рубио официально предложил Рим в качестве места для саммита на встрече NSA, в которой приняли участие Италия, Франция, США, Германия, Великобритания, Украина и Финляндия. Рим как место проведения одобрил и Владимир Зеленский, говорится в публикации. "Однако Россия немедленно выступила против, поскольку "считает Италию страной, слишком явно выступающей на стороне Украины", — пишет Corriere со ссылкой на источники. Другим препятствием стал ордер в отношении президента России, выданный в марте 2023 года Международным уголовным судом, отмечает издание. Телеканал Fox News со ссылкой на данные двух источников, знакомых с ходом переговоров, в пятницу заявил, что встреча Путина и Трампа может пройти уже в следующий понедельник, в качестве возможного места ее проведения рассматривается Рим. Источники РИА Новости в МИД Италии подвергли сомнению эту информацию. Позже Fox News сообщил со ссылкой на источник, знакомый с деталями подготовки саммита, что встреча президентов США и России, предварительно, планируется на конец следующей недели, в числе возможных площадок рассматриваются Венгрия, Швейцария, ОАЭ и Италия. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась проработка ее деталей. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом.

