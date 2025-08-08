https://ria.ru/20250808/vstrecha-2034153708.html
Италия опровергла информацию, что встреча Путина и Трампа пройдет в Риме
Италия опровергла информацию, что встреча Путина и Трампа пройдет в Риме - РИА Новости, 08.08.2025
Италия опровергла информацию, что встреча Путина и Трампа пройдет в Риме
Источники РИА Новости в МИД Италии подвергли сомнению информацию о якобы встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T14:49:00+03:00
2025-08-08T14:49:00+03:00
2025-08-08T14:50:00+03:00
италия
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_0:6:640:366_1920x0_80_0_0_a023b93b36a457d0d55a57566cf21bb1.jpg
РИМ, 8 авг - РИА Новости. Источники РИА Новости в МИД Италии подвергли сомнению информацию о якобы встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Риме."Я не знаю, потому что мы не задействованы. И кажется, что это не Рим", - сказал один собеседник агентства."Я не думаю, что это будет Рим", - заявил другой дипломатический источник.Телеканал Fox News со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров, в пятницу заявил, что встреча Путина и Трампа может пройти уже в следующий понедельник, в качестве возможного места ее проведения рассматривается Рим.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом.
https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033990388.html
италия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_3c2ecb2b926986d6c3ee680cf980bfb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа — 2025
Италия, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа — 2025
Италия опровергла информацию, что встреча Путина и Трампа пройдет в Риме
МИД Италии опроверг информацию, что встреча Путина и Трампа пройдет в Риме