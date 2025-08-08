https://ria.ru/20250808/vstrecha-2034153708.html

Италия опровергла информацию, что встреча Путина и Трампа пройдет в Риме

Италия опровергла информацию, что встреча Путина и Трампа пройдет в Риме - РИА Новости, 08.08.2025

Италия опровергла информацию, что встреча Путина и Трампа пройдет в Риме

Источники РИА Новости в МИД Италии подвергли сомнению информацию о якобы встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T14:49:00+03:00

2025-08-08T14:49:00+03:00

2025-08-08T14:50:00+03:00

италия

в мире

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_0:6:640:366_1920x0_80_0_0_a023b93b36a457d0d55a57566cf21bb1.jpg

РИМ, 8 авг - РИА Новости. Источники РИА Новости в МИД Италии подвергли сомнению информацию о якобы встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Риме."Я не знаю, потому что мы не задействованы. И кажется, что это не Рим", - сказал один собеседник агентства."Я не думаю, что это будет Рим", - заявил другой дипломатический источник.Телеканал Fox News со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров, в пятницу заявил, что встреча Путина и Трампа может пройти уже в следующий понедельник, в качестве возможного места ее проведения рассматривается Рим.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом.

https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033990388.html

италия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

италия, в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа — 2025