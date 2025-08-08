Рейтинг@Mail.ru
Италия опровергла информацию, что встреча Путина и Трампа пройдет в Риме
14:49 08.08.2025 (обновлено: 14:50 08.08.2025)
Италия опровергла информацию, что встреча Путина и Трампа пройдет в Риме
РИМ, 8 авг - РИА Новости. Источники РИА Новости в МИД Италии подвергли сомнению информацию о якобы встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Риме."Я не знаю, потому что мы не задействованы. И кажется, что это не Рим", - сказал один собеседник агентства."Я не думаю, что это будет Рим", - заявил другой дипломатический источник.Телеканал Fox News со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров, в пятницу заявил, что встреча Путина и Трампа может пройти уже в следующий понедельник, в качестве возможного места ее проведения рассматривается Рим.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом.
РИМ, 8 авг - РИА Новости. Источники РИА Новости в МИД Италии подвергли сомнению информацию о якобы встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Риме.
"Я не знаю, потому что мы не задействованы. И кажется, что это не Рим", - сказал один собеседник агентства.
"Я не думаю, что это будет Рим", - заявил другой дипломатический источник.
Телеканал Fox News со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров, в пятницу заявил, что встреча Путина и Трампа может пройти уже в следующий понедельник, в качестве возможного места ее проведения рассматривается Рим.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Война должна закончиться": Путин и Трамп все решат при встрече
7 августа, 17:21
 
Италия, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа — 2025
 
 
