Встреча Путина и Трампа может пройти 11 августа, сообщил Fox News
Встреча Путина и Трампа может пройти 11 августа, сообщил Fox News
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может пройти уже в следующий понедельник, в качестве возможного места ее проведения рассматривается Рим, утверждает телеканал Fox News со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом. "Саммит между российским президентом Владимиром Путиным и президентом США может пройти уже на следующей неделе. Два источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили Fox News, что саммит планируется уже в ближайший понедельник, а Рим обсуждается в качестве одного из мест назначения", - говорится в сообщении телеканала. Согласно материалу, если встреча состоится позднее на той же неделе, то Рим по-прежнему рассматривается в качестве потенциального места проведения, как и варианты в других странах Европы и мира.
Встреча Путина и Трампа может пройти 11 августа, сообщил Fox News
