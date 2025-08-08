https://ria.ru/20250808/vstrecha-2034071866.html

Эксперт объяснил, почему США решили принять встречу Армении и Азербайджана

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Для президента США Дональда Трампа важно войти в историю завершившим как можно больше крупных конфликтов, поэтому США решили принять встречу Армении и Азербайджана, поделился с РИА Новости своим мнением руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков. Правительство Армении подтвердило ранее распространённую в СМИ информацию о том, что в Вашингтоне состоится встреча Трампа, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По данным американских СМИ, в ходе встречи лидеров возможно подписание мирного договора. "Источники в Белом доме не единожды уже делились со СМИ идеей фикс Дональда Трамп о получении Нобелевской премии мира. Однако Трамп - перфекционист и максималист, ему важно войти в историю завершившим все крупные войны и кровавые конфликты, основательно перезагрузившим весь миропорядок. Потому одного предотвращения ирано-израильской войны масштабу его личности кажется недостаточным. Так что лучше "подстраховаться" с фактическим уже завершенным армяно-азербайджанским конфликтом", - считает Арьков. По его словам, мирный процесс уже запущен и, главное, официальные Баку и Ереван заявляют о стремлении к подписанию мирного договора. "Глупо было бы не воспользоваться ситуацией и не получить с этого свой гешефт", - сказал собеседник агентства. При этом, напомнил он, Москва остановила острую стадию конфликта, усадила Баку и Ереван за стол переговоров, разработав оптимальный мирный план и поддерживая стабильность в регионе. "И это неопровержимые факты, признанные мировым сообществом", - заключил Арьков.

