08:33 08.08.2025
Эксперт объяснил, почему США решили принять встречу Армении и Азербайджана
Эксперт объяснил, почему США решили принять встречу Армении и Азербайджана
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Для президента США Дональда Трампа важно войти в историю завершившим как можно больше крупных конфликтов, поэтому США решили принять встречу Армении и Азербайджана, поделился с РИА Новости своим мнением руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков. Правительство Армении подтвердило ранее распространённую в СМИ информацию о том, что в Вашингтоне состоится встреча Трампа, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По данным американских СМИ, в ходе встречи лидеров возможно подписание мирного договора. "Источники в Белом доме не единожды уже делились со СМИ идеей фикс Дональда Трамп о получении Нобелевской премии мира. Однако Трамп - перфекционист и максималист, ему важно войти в историю завершившим все крупные войны и кровавые конфликты, основательно перезагрузившим весь миропорядок. Потому одного предотвращения ирано-израильской войны масштабу его личности кажется недостаточным. Так что лучше "подстраховаться" с фактическим уже завершенным армяно-азербайджанским конфликтом", - считает Арьков. По его словам, мирный процесс уже запущен и, главное, официальные Баку и Ереван заявляют о стремлении к подписанию мирного договора. "Глупо было бы не воспользоваться ситуацией и не получить с этого свой гешефт", - сказал собеседник агентства. При этом, напомнил он, Москва остановила острую стадию конфликта, усадила Баку и Ереван за стол переговоров, разработав оптимальный мирный план и поддерживая стабильность в регионе. "И это неопровержимые факты, признанные мировым сообществом", - заключил Арьков.
в мире, армения, сша, азербайджан, дональд трамп, никол пашинян, ильхам алиев
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Для президента США Дональда Трампа важно войти в историю завершившим как можно больше крупных конфликтов, поэтому США решили принять встречу Армении и Азербайджана, поделился с РИА Новости своим мнением руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.
Правительство Армении подтвердило ранее распространённую в СМИ информацию о том, что в Вашингтоне состоится встреча Трампа, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По данным американских СМИ, в ходе встречи лидеров возможно подписание мирного договора.
Никол Пашинян и Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Армении опасаются потери территорий после переговоров Пашиняна и Алиева
Вчера, 17:13
"Источники в Белом доме не единожды уже делились со СМИ идеей фикс Дональда Трамп о получении Нобелевской премии мира. Однако Трамп - перфекционист и максималист, ему важно войти в историю завершившим все крупные войны и кровавые конфликты, основательно перезагрузившим весь миропорядок. Потому одного предотвращения ирано-израильской войны масштабу его личности кажется недостаточным. Так что лучше "подстраховаться" с фактическим уже завершенным армяно-азербайджанским конфликтом", - считает Арьков.
По его словам, мирный процесс уже запущен и, главное, официальные Баку и Ереван заявляют о стремлении к подписанию мирного договора. "Глупо было бы не воспользоваться ситуацией и не получить с этого свой гешефт", - сказал собеседник агентства. При этом, напомнил он, Москва остановила острую стадию конфликта, усадила Баку и Ереван за стол переговоров, разработав оптимальный мирный план и поддерживая стабильность в регионе. "И это неопровержимые факты, признанные мировым сообществом", - заключил Арьков.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Эксперт: Пашинян готов на сделку с США ради возможности переизбраться
Вчера, 15:24
 
