https://ria.ru/20250808/vstrecha-2034055183.html

"Убрать Украину": в США рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

"Убрать Украину": в США рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 08.08.2025

"Убрать Украину": в США рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

Предполагаемая встреча президентов России и США может принести стабильность в хаос современного мира, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T03:56:00+03:00

2025-08-08T03:56:00+03:00

2025-08-08T03:56:00+03:00

в мире

москва

россия

украина

скотт риттер

встреча путина и трампа — 2025

встреча путина с уиткоффом 6 августа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Предполагаемая встреча президентов России и США может принести стабильность в хаос современного мира, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube."Неожиданный исход визита Уиткоффа в Москву подарил мне надежду. Удивительно, но некоторые говорили, что в этом вообще не было смысла. <…> У меня есть чувство, что русские знают, что делают", — сказал он.Аналитик также отметил, что достижение мира на Украине будет выгодно всем сторонам. По его словам, слишком многое на планете оказалось завязано на конфликте Москвы и Киева."На кону не столько завершение конфликта Украины и России, сколько непрямой конфронтации между Вашингтоном и Москвой. Не я об этом говорил, это слова госсекретаря США Марко Рубио <…> Вместе с этим закончится чуть ли не открытая вражда Европы и России, достаточно просто убрать Украину из этой формулы", — заключил Риттер.В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду на встрече затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.

https://ria.ru/20250807/tramp-2034039877.html

https://ria.ru/20250808/proigrysh-2034051682.html

https://ria.ru/20250806/rossiya-2033808937.html

москва

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, россия, украина, скотт риттер, встреча путина и трампа — 2025, встреча путина с уиткоффом 6 августа