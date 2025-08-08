Рейтинг@Mail.ru
"Убрать Украину": в США рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа
03:56 08.08.2025
"Убрать Украину": в США рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа
"Убрать Украину": в США рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 08.08.2025
"Убрать Украину": в США рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа
Предполагаемая встреча президентов России и США может принести стабильность в хаос современного мира, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер... РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Предполагаемая встреча президентов России и США может принести стабильность в хаос современного мира, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube."Неожиданный исход визита Уиткоффа в Москву подарил мне надежду. Удивительно, но некоторые говорили, что в этом вообще не было смысла. &lt;…&gt; У меня есть чувство, что русские знают, что делают", — сказал он.Аналитик также отметил, что достижение мира на Украине будет выгодно всем сторонам. По его словам, слишком многое на планете оказалось завязано на конфликте Москвы и Киева."На кону не столько завершение конфликта Украины и России, сколько непрямой конфронтации между Вашингтоном и Москвой. Не я об этом говорил, это слова госсекретаря США Марко Рубио &lt;…&gt; Вместе с этим закончится чуть ли не открытая вражда Европы и России, достаточно просто убрать Украину из этой формулы", — заключил Риттер.В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду на встрече затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
"Убрать Украину": в США рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

Скотт Риттер выразил надежду на положительный исход встречи Путина и Трампа

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Капитолий
Вид на Капитолий. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Предполагаемая встреча президентов России и США может принести стабильность в хаос современного мира, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube.
"Неожиданный исход визита Уиткоффа в Москву подарил мне надежду. Удивительно, но некоторые говорили, что в этом вообще не было смысла. <…> У меня есть чувство, что русские знают, что делают", — сказал он.
Аналитик также отметил, что достижение мира на Украине будет выгодно всем сторонам. По его словам, слишком многое на планете оказалось завязано на конфликте Москвы и Киева.
"На кону не столько завершение конфликта Украины и России, сколько непрямой конфронтации между Вашингтоном и Москвой. Не я об этом говорил, это слова госсекретаря США Марко Рубио <…> Вместе с этим закончится чуть ли не открытая вражда Европы и России, достаточно просто убрать Украину из этой формулы", — заключил Риттер.
В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.
Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.
Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду на встрече затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
