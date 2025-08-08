https://ria.ru/20250808/vef-2034073342.html

В "Росконгрессе" рассказали об участниках Восточного экономического форума

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Порядка шести тысяч человек могут принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025), на настоящий момент география участников охватывает 36 стран и территорий, сообщили в фонде "Росконгресс".Отмечается, что вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев провел совещание по подготовке к проведению форума."Ожидается, что в форуме примут участие порядка шести тысяч человек. Уже сейчас география участников охватывает 36 стран и территорий", - говорится в сообщении.По словам Трутнева, которые приводятся в сообщении, ВЭФ придает импульс развитию Дальнего Востока, в дальневосточные регионы приходят новые инвестиционные проекты, именно с ДФО начались территории опережающего развития, программа "Гектар", льготная ипотека и мастер-планы развития городов."Жители Дальнего Востока чувствуют изменения. Строятся новые предприятия, аэропорты, создаются рабочие места. Очевидно, что сделать предстоит еще много. Продолжая работу по выполнению поручения президента, мы должны ясно осознавать, что Дальний Восток сегодня играет особую роль. Он становится транзитной территорией для рынков России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона", – цитирует "Росконргресс" Трутнева.Согласно ранее опубликованной архитектуре программы ВЭФ-2025, деловые мероприятия разделены на тематические блоки: "Дальний Восток – территория для жизни и развития", "Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция", "Открытость и взаимовыгодное партнерство – основа стабильности", "Технологии: от теории к экономическим эффектам", "Города – для жизни людей" и "Артерии роста: как логистика меняет экономику". Также было принято решение выделить дополнительный трек "В партнерстве бизнеса и государства: большая пересборка". Всего на сегодняшний день в деловой программе более 90 сессий."В программу форума войдут бизнес-диалоги с предпринимателями из Китая, Индии, Таиланда, Мьянмы, стран АСЕАН, и заявки на их проведение продолжают поступать. Это говорит о высокой заинтересованности наших партнеров в равноправном и взаимовыгодном диалоге, который Россия готова предложить мировому сообществу", – приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова.

