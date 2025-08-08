Рейтинг@Mail.ru
В Харькове сотрудники СБУ похитили священников УПЦ, заявил депутат Рады
08.08.2025
В Харькове сотрудники СБУ похитили священников УПЦ, заявил депутат Рады
В Харькове сотрудники СБУ похитили священников УПЦ, заявил депутат Рады - РИА Новости, 08.08.2025
В Харькове сотрудники СБУ похитили священников УПЦ, заявил депутат Рады
Сотрудники военкомата и Службы безопасности Украины (СБУ) похитили священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Харькове, заявил в пятницу... РИА Новости, 08.08.2025
в мире
украина
харьков
артем дмитрук
служба безопасности украины
украинская православная церковь
верховная рада украины
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сотрудники военкомата и Службы безопасности Украины (СБУ) похитили священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Харькове, заявил в пятницу выехавший из Украины депутат Рады Артем Дмитрук. "Сегодня сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), буквально два часа назад, совместно с наемниками ТЦК (военкомата -ред.), вызвав "якобы" на допрос, похитили нашего священника протоиерея отца Сергия и его брата, тоже священника, отца Виталия", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. Как заявил депутат, священнослужителей доставили в один из военкоматов города Харькова. Дмитрук призвал прихожан церкви и неравнодушных граждан распространить информацию о похищении и собраться у стен военкомата для молитвы. Позднее Дмитрук заявил, что священнослужителей отпустили. В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации священнослужителей УПЦ. Союз православных журналистов 4 августа сообщал, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Подобные случаи были в других регионах Украины. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, ранее заявлял, что режим Владимира Зеленского сделает всё, чтобы не позволить священнослужителям канонической Украинской православной церкви получить бронь от мобилизации. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
украина
харьков
в мире, украина, харьков, артем дмитрук, служба безопасности украины, украинская православная церковь, верховная рада украины
В мире, Украина, Харьков, Артем Дмитрук, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины
В Харькове сотрудники СБУ похитили священников УПЦ, заявил депутат Рады

Дмитрук: в Харькове сотрудники военкомата и СБУ похитили священников УПЦ

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сотрудники военкомата и Службы безопасности Украины (СБУ) похитили священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Харькове, заявил в пятницу выехавший из Украины депутат Рады Артем Дмитрук.
"Сегодня сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), буквально два часа назад, совместно с наемниками ТЦК (военкомата -ред.), вызвав "якобы" на допрос, похитили нашего священника протоиерея отца Сергия и его брата, тоже священника, отца Виталия", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Как заявил депутат, священнослужителей доставили в один из военкоматов города Харькова. Дмитрук призвал прихожан церкви и неравнодушных граждан распространить информацию о похищении и собраться у стен военкомата для молитвы.
Позднее Дмитрук заявил, что священнослужителей отпустили.
В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации священнослужителей УПЦ. Союз православных журналистов 4 августа сообщал, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Подобные случаи были в других регионах Украины.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, ранее заявлял, что режим Владимира Зеленского сделает всё, чтобы не позволить священнослужителям канонической Украинской православной церкви получить бронь от мобилизации.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
