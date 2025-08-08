https://ria.ru/20250808/ukraina-2034223874.html

Эксперт рассказал о возможных проблемах с поставками оружия Киеву

Эксперт рассказал о возможных проблемах с поставками оружия Киеву - РИА Новости, 08.08.2025

Эксперт рассказал о возможных проблемах с поставками оружия Киеву

Поставки вооружений киевскому режиму осложнятся при новой системе продажи американских вооружений союзникам по НАТО с последующей возможностью их отправки на...

специальная военная операция на украине

украина

сша

россия

владимир батюк

сергей лавров

нато

российская академия наук

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Поставки вооружений киевскому режиму осложнятся при новой системе продажи американских вооружений союзникам по НАТО с последующей возможностью их отправки на Украину, поделился мнением в беседе с РИА Новости главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Батюк. Ранее телеканал CNN сообщил, что Пентагон и НАТО работают над новой системой продажи оружия европейским союзникам, которое затем может быть предоставлено Украине. "Могут возникнуть серьезные проблемы с поставками оружия на Украину. Американские поставки были безвозмездными и достаточно масштабными. Американцы поставляли больше, чем европейцы при (экс-президенте США Джо - ред.) Байдене. У (действующего лидера США Дональда - ред.) Трампа совершенно иная точка зрения – он неоднократно заявлял, что это война Байдена, а не его война, и он не видит смысла в том, чтобы оказывать военную помощь Киеву в этой войне. Европейцам придется тратить собственные ресурсы, а они совершенно не безграничны", - полагает собеседник агентства. Как отметил Батюк, в настоящее время европейские страны сталкиваются с серьезными проблемами по части перевооружения собственных армий, для чего необходимо наращивать военные расходы. При этом он добавил, что схема продажи американского вооружения может дать сбой, если обострится обстановка на Ближнем Востоке или в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где потребуется прямое участие США. По мнению собеседника агентства, в США существует ряд проблем с производством в достаточных объемах систем ПВО Patriot, тактических ракетных систем и целого ряда других вооружений. При этом проблемы могут возникнуть в поставках авиационных комплектующих или бронетехники. "Вполне возможно, возникнет ситуация, когда американцы не смогут поставлять эти вооружения Украине вообще ни за какие деньги, потому что самим будет нужно", - подчеркнул он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

украина

сша

россия

2025

Новости

