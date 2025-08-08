https://ria.ru/20250808/ukraina-2034143826.html

Си Цзиньпин высказался о решении украинского конфликта

Си Цзиньпин высказался о решении украинского конфликта - РИА Новости, 08.08.2025

Си Цзиньпин высказался о решении украинского конфликта

Простых решений сложных вопросов не существует, Китай будет продолжать содействовать миру и переговорам в контексте украинского кризиса, заявил председатель КНР РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T14:17:00+03:00

2025-08-08T14:17:00+03:00

2025-08-08T14:22:00+03:00

китай

си цзиньпин

в мире

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015803857_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_f7c2a69ed40f5492cf281422308086d6.jpg

ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Простых решений сложных вопросов не существует, Китай будет продолжать содействовать миру и переговорам в контексте украинского кризиса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу, передает Центральное телевидение Китая.Телеканал отмечает, что в ходе разговора Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию Китая в отношении украинского кризиса, отметив, что "простых решений сложных вопросов не существует"."Независимо от развития ситуации, Китай будет придерживаться своей неизменной позиции и продолжать содействовать миру и переговорам", - цитирует китайского лидера телеканал.

https://ria.ru/20250724/kitay-2031070846.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, си цзиньпин, в мире, россия, владимир путин