Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин высказался о решении украинского конфликта - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 08.08.2025 (обновлено: 14:22 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/ukraina-2034143826.html
Си Цзиньпин высказался о решении украинского конфликта
Си Цзиньпин высказался о решении украинского конфликта - РИА Новости, 08.08.2025
Си Цзиньпин высказался о решении украинского конфликта
Простых решений сложных вопросов не существует, Китай будет продолжать содействовать миру и переговорам в контексте украинского кризиса, заявил председатель КНР РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T14:17:00+03:00
2025-08-08T14:22:00+03:00
китай
си цзиньпин
в мире
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015803857_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_f7c2a69ed40f5492cf281422308086d6.jpg
ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Простых решений сложных вопросов не существует, Китай будет продолжать содействовать миру и переговорам в контексте украинского кризиса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу, передает Центральное телевидение Китая.Телеканал отмечает, что в ходе разговора Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию Китая в отношении украинского кризиса, отметив, что "простых решений сложных вопросов не существует"."Независимо от развития ситуации, Китай будет придерживаться своей неизменной позиции и продолжать содействовать миру и переговорам", - цитирует китайского лидера телеканал.
https://ria.ru/20250724/kitay-2031070846.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015803857_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_7a5e4b989fa132e56051c43b44ea96a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, си цзиньпин, в мире, россия, владимир путин
Китай, Си Цзиньпин, В мире, Россия, Владимир Путин
Си Цзиньпин высказался о решении украинского конфликта

Си Цзиньпин заявил, что Китай будет способствовать урегулированию на Украине

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Председатель КНР Си Цзиньпин
 Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Простых решений сложных вопросов не существует, Китай будет продолжать содействовать миру и переговорам в контексте украинского кризиса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу, передает Центральное телевидение Китая.
Телеканал отмечает, что в ходе разговора Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию Китая в отношении украинского кризиса, отметив, что "простых решений сложных вопросов не существует".
"Независимо от развития ситуации, Китай будет придерживаться своей неизменной позиции и продолжать содействовать миру и переговорам", - цитирует китайского лидера телеканал.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Китай надеется, что Россия и Украина продолжат усилия по урегулированию
24 июля, 10:46
 
КитайСи ЦзиньпинВ миреРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала