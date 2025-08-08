https://ria.ru/20250808/ukraina-2034143826.html
Си Цзиньпин высказался о решении украинского конфликта
Си Цзиньпин высказался о решении украинского конфликта
Простых решений сложных вопросов не существует, Китай будет продолжать содействовать миру и переговорам в контексте украинского кризиса, заявил председатель КНР РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T14:17:00+03:00
2025-08-08T14:17:00+03:00
2025-08-08T14:22:00+03:00
ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Простых решений сложных вопросов не существует, Китай будет продолжать содействовать миру и переговорам в контексте украинского кризиса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу, передает Центральное телевидение Китая.Телеканал отмечает, что в ходе разговора Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию Китая в отношении украинского кризиса, отметив, что "простых решений сложных вопросов не существует"."Независимо от развития ситуации, Китай будет придерживаться своей неизменной позиции и продолжать содействовать миру и переговорам", - цитирует китайского лидера телеканал.
