https://ria.ru/20250808/ukraina-2034119608.html
Мирзиеев поддержал усилия по урегулированию украинского кризиса
Мирзиеев поддержал усилия по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 08.08.2025
Мирзиеев поддержал усилия по урегулированию украинского кризиса
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T12:32:00+03:00
2025-08-08T12:32:00+03:00
2025-08-08T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
узбекистан
шавкат мирзиеев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882825486_0:198:3033:1904_1920x0_80_0_0_0f5e258d43071fc9bd3a7bb569b002da.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса, сообщает пресс-служба Кремля. "Шавкат Мирзиёев, поблагодарив за эту важную информацию, выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250808/putin-2034116114.html
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882825486_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_251dc2e039b6eaab9480263e23832dea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин
Мирзиеев поддержал усилия по урегулированию украинского кризиса
Мирзиёев в разговоре с Путиным поддержал усилия по решению украинского кризиса