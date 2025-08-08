Рейтинг@Mail.ru
Мирзиеев поддержал усилия по урегулированию украинского кризиса
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 08.08.2025
Мирзиеев поддержал усилия по урегулированию украинского кризиса
Мирзиеев поддержал усилия по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 08.08.2025
Мирзиеев поддержал усилия по урегулированию украинского кризиса
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей... РИА Новости, 08.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
узбекистан
шавкат мирзиеев
владимир путин
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса, сообщает пресс-служба Кремля. "Шавкат Мирзиёев, поблагодарив за эту важную информацию, выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса", - говорится в сообщении.
Мирзиеев поддержал усилия по урегулированию украинского кризиса

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Шавкат Мирзиёев, поблагодарив за эту важную информацию, выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса", - говорится в сообщении.
