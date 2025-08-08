"Есть опасения". В Британии раскрыли, что Трамп готовит Зеленскому
Уоллес: Трамп может вынудить Зеленского пойти на уступки в переговорах
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может вынудить Владимира Зеленского пойти на уступки в переговорах, цитирует бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса издание Telegraph.
"Да, есть опасения, и вот почему: в НАТО есть еще две ядерные державы, Франция и Великобритания, и я считаю важным, чтобы на переговорах присутствовала Европа", — сказал он, отвечая на вопрос, может ли Трамп заставить Зеленского пойти на уступки.
Уоллес добавил, что и Путин, и Трамп жестко ведут переговоры и умеют оказывать давление на других.
В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
