"Есть опасения". В Британии раскрыли, что Трамп готовит Зеленскому

2025-08-08T08:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

нато

великобритания

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может вынудить Владимира Зеленского пойти на уступки в переговорах, цитирует бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса издание Telegraph. "Да, есть опасения, и вот почему: в НАТО есть еще две ядерные державы, Франция и Великобритания, и я считаю важным, чтобы на переговорах присутствовала Европа", — сказал он, отвечая на вопрос, может ли Трамп заставить Зеленского пойти на уступки. Уоллес добавил, что и Путин, и Трамп жестко ведут переговоры и умеют оказывать давление на других. В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

