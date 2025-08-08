Рейтинг@Mail.ru
"Есть опасения". В Британии раскрыли, что Трамп готовит Зеленскому
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 08.08.2025 (обновлено: 10:57 08.08.2025)
"Есть опасения". В Британии раскрыли, что Трамп готовит Зеленскому
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
нато
великобритания
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может вынудить Владимира Зеленского пойти на уступки в переговорах, цитирует бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса издание Telegraph. "Да, есть опасения, и вот почему: в НАТО есть еще две ядерные державы, Франция и Великобритания, и я считаю важным, чтобы на переговорах присутствовала Европа", — сказал он, отвечая на вопрос, может ли Трамп заставить Зеленского пойти на уступки. Уоллес добавил, что и Путин, и Трамп жестко ведут переговоры и умеют оказывать давление на других. В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, великобритания, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Великобритания, Франция
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может вынудить Владимира Зеленского пойти на уступки в переговорах, цитирует бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса издание Telegraph.

"Да, есть опасения, и вот почему: в НАТО есть еще две ядерные державы, Франция и Великобритания, и я считаю важным, чтобы на переговорах присутствовала Европа", — сказал он, отвечая на вопрос, может ли Трамп заставить Зеленского пойти на уступки.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОВеликобританияФранция
 
 
